Calciomercato, Milan in pressing su Hojlund: contatto con gli agenti—
"C’è stato un primo contatto diretto tra il Milan e gli agenti del giocatore per spingere e cercare di avere la sua approvazione al trasferimento", ha scritto Di Marzio in un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale. "Manca ancora anche l’accordo dei rossoneri con i 'Red Devils', i quali hanno però aperto al prestito del giocatore e sono anche aperti a parlare di un diritto di riscatto fissato a una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro".
Per Moretto, "il Milan alza il pressing per Rasmus Hojlund. L’attaccante apre al trasferimento in rossonero, e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per avanzare nelle trattative. Operazione in prestito oneroso (5-6 milioni di euro) con diritto di riscatto (45 milioni di euro), il post del giornalista sul suo account ufficiale sul popolare social network 'X'.
Sempre sul medesimo social, infine, gli ha fatto eco Romano: "Il Milan continua ad avanzare nell'operazione Rasmus Hojlund con il Manchester United. Dialoghi in corso con l'entourage del giocatore per discutere del progetto visto che Hojlund sta aprendo le porte al Milan".
A quali cifre si potrebbe concretizzare l'affare con il Manchester United? Romano parla di "6 milioni di euro di prestito, una clausola di acquisto di 45 milioni di euro e stipendio interamente coperto dal Milan". Su queste basi, accordo tra club più vicino.
