Calciomercato, Milan in pressing su Hojlund: contatto con gli agenti

"C’è stato un primo contatto diretto tra il Milan e gli agenti del giocatore per spingere e cercare di avere la sua approvazione al trasferimento", ha scritto Di Marzio in un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale. "Manca ancora anche l’accordo dei rossoneri con i 'Red Devils', i quali hanno però aperto al prestito del giocatore e sono anche aperti a parlare di un diritto di riscatto fissato a una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro".