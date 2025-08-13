Calciomercato, Hojlund apre al Milan: i rossoneri ora ci credono

Calciomercato Milan, Hojlund ha capito che nello United non c'è spazio — I 90' in panchina nell'ultima amichevole del Manchester United, quella contro la Fiorentina, erano stati già un segnale chiaro. Ieri, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, all'entourage di Hojlund è stato ribadito che con l'inizio della Premier League - il prossimo weekend - la musica per il giocatore scandinavo non cambierà.

Il ragazzo, dunque, ne ha preso atto e ha cominciato a pensare ad un futuro lontano dal Manchester United. Questa, sicuramente, è una prima buona notizia per il Milan, che ha inserito Hojlund al primo posto dell'attuale lista dei rinforzi per il ruolo di centravanti in questo calciomercato estivo.

'La Gazzetta dello Sport' - fatta questa premessa - ha però precisato come la strada per arrivare Hojlund non sia in discesa per il Milan che, in questi due giorni, ha intensificato le telefonate anche attraverso un intermediario. Il contatto con il Manchester United c'è già stato: c'è un accordo sulla formula dell'operazione (prestito con diritto di riscatto) ma non sulle cifre.

Il Diavolo, infatti, valutano Hojlund circa 35 milioni di euro e l'intenzione dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare è quello di pagare un prestito di 3-4 milioni di euro e fissare un riscatto intorno i 30-32. I 'Red Devils', invece, chiedono un prestito oneroso di 7-8 milioni di euro e un importo complessivo dell'affare sui 40-45, bonus inclusi.

Tare ha parlato con Allegri: l'allenatore telefonerà a Rasmus? — La forbice c'è, ma nel momento in cui Hojlund dovesse aprire definitivamente le porte al Milan, può essere ridotta in fretta. Secondo la 'rosea', in questo momento la prospettiva di indossare la maglia rossonera a Hojlund piace, ma aspetta che gli venga presentato in modo chiaro e approfondito il progetto e il suo ruolo. Ieri Tare è stato a Milanello per parlare con Massimiliano Allegri: anche una telefonata del tecnico al calciatore può fare la differenza.

Ora: il Milan vuole capire se è possibile arrivare a Hojlund in pochi giorni, entro fine settimana. I rossoneri devono fare in fretta, perché c'è il rischio che si inseriscano altre società. Magari, compagini che giocano le coppe europee e che possono allettare il giocatore ad andare altrove. Ci sarà necessità di un 'corteggiamento lampo', come quello che ha portato alla chiusura dell'affare Koni De Winter con il Genoa.