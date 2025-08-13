Calciomercato Milan, spunta l’ipotesi di un vice Estupinan: le ultime

Il Milan si avvicina alla fase finale del calciomercato estivo 2025 esattamente come l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri avevano sperato e immaginato. Ovvero, con tutte le operazioni principali mandate a buon fine (al netto della cessione - ancora in corso - di qualche ulteriore esubero) e con soltanto un colpo da 90 da mettere a segno nel rush conclusivo della finestra trasferimenti: l'attaccante centrale. È stato fatto molto quest'estate sull'organico. Sacrificando anche più di qualche pezzo importante. PROSSIMA SCHEDA