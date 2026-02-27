Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Allegri vuole certezze. Casemiro ...'

"Il Milan vuole Goretzka che piace ad Allegri. Come scrive il The Sun Caserimo lascerà il Manchester United e vorrebbe tornare a giocare con Modric. Insieme a Goretzka sarebbe un centrocampo da Champions League. Senza dubbi e senza incertezze. Ma Casemiro deve capire che più di 5 milioni il Milan non li può dare. Anche Gabriel Jesus dovrebbe abbassare le pretese. Ma il fatto che il Milan punti sulle certezze mi fa ben sperare che anche in difesa si prendano giocatori pronti. Allegri vuole certezze, non vuole prospetti da fare crescere e poi vendere. Se arrivano i Goretzka o i Casemiro vuol dire che Allegri e Tare hanno il beneplacito di Cardinale per lavorare così".