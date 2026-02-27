Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Allegri vuole certezze. Casemiro ...'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, il giornalista Carlo Pellegatti fa il punto sulle possibili volontà di Massimiliano Allegri. Il punto su Casemiro e non solo. Ecco i dettagli da 'YouTube'
"Allegri avrebbe voluto un difensore e gli sarebbe andato bene anche Disasi, mentre Furlani voleva portare Mateta. Tutto si decide con la prossima campagna acquisti. Allegri e Tare puntano su giocatori esperti. Basta prospetti, solo certezze. Allegri vuole certezze". Il giornalista Carlo Pellegatti parla del futuro del Milan e in particolare di cosa vorrebbe Allegri in vista della prossima sessione di calciomercato. Ecco le sue parole su 'YouTube'.

"Il Milan vuole Goretzka che piace ad Allegri. Come scrive il The Sun Caserimo lascerà il Manchester United e vorrebbe tornare a giocare con Modric. Insieme a Goretzka sarebbe un centrocampo da Champions League. Senza dubbi e senza incertezze. Ma Casemiro deve capire che più di 5 milioni il Milan non li può dare. Anche Gabriel Jesus dovrebbe abbassare le pretese. Ma il fatto che il Milan punti sulle certezze mi fa ben sperare che anche in difesa si prendano giocatori pronti. Allegri vuole certezze, non vuole prospetti da fare crescere e poi vendere. Se arrivano i Goretzka o i Casemiro vuol dire che Allegri e Tare hanno il beneplacito di Cardinale per lavorare così".

