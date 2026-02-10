Schira sul Milan: “Né Mateta né Disasi facevano impazzire Allegri”

"Per quello che mi risulta, né Mateta né Disasi facevano impazzire Allegri. Potevano essere delle opportunità diverse. Disasi poteva essere una in prestito, sfruttando gli ottimi rapporti tra Milan e Chelsea, che hanno confezionato otto operazioni negli ultimi quattro anni. Quindi, sicuramente, un canale privilegiato con i 'Blues'. Lo stesso Disasi, che aveva già l'accordo da mercoledì, quindi cinque giorni prima della fine del mercato con il West Ham, lo aveva in messo in stand-by tra venerdì e sabato per capire se si scaldasse la pista Milan. Ma mi risulta che Allegri volesse un profilo diverso e che quindi abbia detto di voler valorizzare De Winter". In esclusiva a Pianeta Milan ha parlato il giornalista Nicolò Schira (qui tutte le sue parole) svelando qualche retroscena di calciomercato del Milan, tra cui i mancati arrivi di Mateta e Disasi.