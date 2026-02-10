Pianeta Milan
Schira sul Milan: “Né Mateta né Disasi facevano impazzire Allegri”

Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha rilasciato un'intervista in esclusiva - a tema Milan - ai nostri microfoni. Ecco le novità su Disasi e Mateta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Per quello che mi risulta, né Mateta né Disasi facevano impazzire Allegri. Potevano essere delle opportunità diverse. Disasi poteva essere una in prestito, sfruttando gli ottimi rapporti tra Milan e Chelsea, che hanno confezionato otto operazioni negli ultimi quattro anni. Quindi, sicuramente, un canale privilegiato con i 'Blues'. Lo stesso Disasi, che aveva già l'accordo da mercoledì, quindi cinque giorni prima della fine del mercato con il West Ham, lo aveva in messo in stand-by tra venerdì e sabato per capire se si scaldasse la pista Milan. Ma mi risulta che Allegri volesse un profilo diverso e che quindi abbia detto di voler valorizzare De Winter". In esclusiva a Pianeta Milan ha parlato il giornalista Nicolò Schira (qui tutte le sue parole) svelando qualche retroscena di calciomercato del Milan, tra cui i mancati arrivi di Mateta e Disasi.

LEGGI ANCHE

Schira continua su Mateta: "Così come Mateta non era proprio il suo attaccante ideale. Anche perché Allegri voleva uno già rodato, che conoscesse già il campionato, per velocizzare i tempi di inserimento. Mateta era più sicuramente un'idea di Giorgio Furlani, poi ci sono state altre problematiche. Sicuramente, non era un nome che nasce da Massimiliano Allegri o Igli Tare come richiesta. Ma era un'iniziativa che nasceva da rapporti di mercato più alti, ovvero quelli che poteva avere e ha tuttora Furlani con i club inglesi e con agenti e intermediari che lavorano forte su quel tipo di fronte".

