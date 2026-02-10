Schira sul Milan: “Né Mateta né Disasi facevano impazzire Allegri”

Schira continua su Mateta: "Così come Mateta non era proprio il suo attaccante ideale. Anche perché Allegri voleva uno già rodato, che conoscesse già il campionato, per velocizzare i tempi di inserimento. Mateta era più sicuramente un'idea di Giorgio Furlani, poi ci sono state altre problematiche. Sicuramente, non era un nome che nasce da Massimiliano Allegri o Igli Tare come richiesta. Ma era un'iniziativa che nasceva da rapporti di mercato più alti, ovvero quelli che poteva avere e ha tuttora Furlani con i club inglesi e con agenti e intermediari che lavorano forte su quel tipo di fronte".
