Schira in esclusiva: “Il Milan un tentativo per Gila e Gatti l’ha fatto”

Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha rilasciato un'intervista in esclusiva - a tema Milan - ai nostri microfoni. Ecco le novità su Gatti e Gila
"Alla fine essendo operativo h24 su varie piattaforme, alla fine le notizie le racconto sempre. Posso dirti che sicuramente il Milan ha provato sul difensore. Più di quanto ne abbiamo parlato noi mediaticamente. Nel senso che ci siamo concentrati sull'attaccante, poi gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dal caso Mateta, ma il Milan un tentativo per Gila, ma la Lazio non ha mai aperto la porta anche se c'è stato un contatto diretto tra Furlani e Lotito intorno il 24-25 gennaio, l'ha fatto". In esclusiva a Pianeta Milan ha parlato il giornalista Nicolò Schira (qui tutte le sue parole) svelando qualche retroscena di calciomercato del Milan, tra cui le possibili pista per la difesa, ovvero Gila e Gatti.
Calciomercato Milan, il punto di Schira su Gila
—
Schira continua: "E soprattutto su Gatti. Su Gatti fino all'ultimo. Il Milan anche domenica sera, quindi a 24 ore dalla fine del mercato, ha chiamato per Gatti, subito dopo Parma-Juventus, per capire se si potesse fare un'operazione 'last minute'. Non c'era la chiusura di Gatti, che comunque in questo momento con Spalletti è meno centrale nel progetto e sta giocando meno rispetto a quanto accadeva con i predecessori; il Milan era anche disponibile ad un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma la Juventus in quelle ore aveva definito la cessione di Rugani e avrebbe dovuto trovare un sostituto per Gatti. Non c'erano i tempi tecnici".