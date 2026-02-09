Schira in esclusiva: “Il Milan un tentativo per Gila e Gatti l’ha fatto”

"Alla fine essendo operativo h24 su varie piattaforme, alla fine le notizie le racconto sempre. Posso dirti che sicuramente il Milan ha provato sul difensore. Più di quanto ne abbiamo parlato noi mediaticamente. Nel senso che ci siamo concentrati sull'attaccante, poi gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dal caso Mateta, ma il Milan un tentativo per Gila, ma la Lazio non ha mai aperto la porta anche se c'è stato un contatto diretto tra Furlani e Lotito intorno il 24-25 gennaio, l'ha fatto". In esclusiva a Pianeta Milan ha parlato il giornalista Nicolò Schira (qui tutte le sue parole) svelando qualche retroscena di calciomercato del Milan, tra cui le possibili pista per la difesa, ovvero Gila e Gatti.