"Il Milan su Kostic aveva lavorato, ma ragionava su un'operazione sui 4 milioni di euro, massimo 5. Il Partizan non ha mai abbassato le richieste: ne voleva 10, poteva scendere a 8 più bonus. Che sono tanti, per un ragazzo giovane, promettente, interessante ma che nel percorso del Milan sarebbe stato un giocatore da far crescere un giocatore da far crescere tra Milan Futuro e Prima Squadra, magari da prestare". Il giornalista Nicolò Schira ha rilasciato una lunga intervista (qui tutte le parole) in esclusiva a Pianeta Milan parlando di alcuni retroscena di calciomercato e non solo.
Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha rilasciato un'intervista in esclusiva - a tema Milan - ai nostri microfoni. Ecco le novità su Kostic
Calciomercato Milan, il punto su Kostic: parla Schira—
Ecco le parole dell'esperto su Kostic, attaccante del Partizan Belgrado nel mirino del Diavolo per il futuro: "Insomma, non un giocatore che prendi, pronti-via e metti in Prima Squadra. Chiaro che l'investimento era un po' diverso rispetto a quello che era stato prospettato. Ci sono stati degli incontri, il giocatore rimane nei radar per l'estate. Il rapporto tra Tare e il suo agente Ristic va seguito anche in chiave Vlahovic, ma ovviamente compatibilmente sempre alle finanze e ai budget che vengono dati dalla proprietà alla dirigenza rossonera".
