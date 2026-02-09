"Il Milan su Kostic aveva lavorato, ma ragionava su un'operazione sui 4 milioni di euro, massimo 5. Il Partizan non ha mai abbassato le richieste: ne voleva 10, poteva scendere a 8 più bonus. Che sono tanti, per un ragazzo giovane, promettente, interessante ma che nel percorso del Milan sarebbe stato un giocatore da far crescere un giocatore da far crescere tra Milan Futuro e Prima Squadra, magari da prestare". Il giornalista Nicolò Schira ha rilasciato una lunga intervista (qui tutte le parole) in esclusiva a Pianeta Milan parlando di alcuni retroscena di calciomercato e non solo.