Mercato Milan, esclusiva Schira: 'Premier era possibile per Gimenez'

"Diciamo che il pensiero c'era più verso novembre. In quel periodo il Milan era più aperto e propenso alla cessione di Santi Giménez . Si era informato il West Ham, che ha poi venduto Niclas Füllkrug al Milan e quindi avrebbe potuto esserci un incastro di mercato . Anche un possibile scambio di prestiti, anche se il Milan avrebbe preferito monetizzare". In esclusiva a Pianeta Milan ha parlato il giornalista Nicolò Schira ( qui tutte le sue parole ) svelando qualche retroscena di calciomercato del Milan , tra cui la possibile partenza (poi mai avvenuta) di Gimenez.

Calciomercato Milan, il punto di Schira su Gimenez

Schira continua: "Si era informato il Nottingham Forest, che ha poi preso Lorenzo Lucca. Ci poteva essere un'opzione Premier League per Giménez, poi si è fatto male e quando si è capito che i tempi di recupero sarebbero stati lunghi e che avrebbero potuto portare a un rientro in campo non prima di marzo, è chiaro che nessuno ha affondato il colpo. Certamente prima dell'infortunio, e dei tempi di recupero lunghi, il Milan era intenzionato a cederlo quindi penso che il 'Bebote' - salvo clamorosi exploit al Mondiale - possa essere venduto".