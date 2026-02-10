Mercato Milan, esclusiva Schira: 'Premier era possibile per Gimenez'

Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha rilasciato un'intervista in esclusiva - a tema Milan - ai nostri microfoni. Ecco le novità su Gimenez
"Diciamo che il pensiero c'era più verso novembre. In quel periodo il Milan era più aperto e propenso alla cessione di Santi Giménez. Si era informato il West Ham, che ha poi venduto Niclas Füllkrug al Milan e quindi avrebbe potuto esserci un incastro di mercato. Anche un possibile scambio di prestiti, anche se il Milan avrebbe preferito monetizzare". In esclusiva a Pianeta Milan ha parlato il giornalista Nicolò Schira (qui tutte le sue parole) svelando qualche retroscena di calciomercato del Milan, tra cui la possibile partenza (poi mai avvenuta) di Gimenez.
Calciomercato Milan, il punto di Schira su Gimenez
—
Schira continua: "Si era informato il Nottingham Forest, che ha poi preso Lorenzo Lucca. Ci poteva essere un'opzione Premier League per Giménez, poi si è fatto male e quando si è capito che i tempi di recupero sarebbero stati lunghi e che avrebbero potuto portare a un rientro in campo non prima di marzo, è chiaro che nessuno ha affondato il colpo. Certamente prima dell'infortunio, e dei tempi di recupero lunghi, il Milan era intenzionato a cederlo quindi penso che il 'Bebote' - salvo clamorosi exploit al Mondiale - possa essere venduto".