Calciomercato Milan, Moretto su Disasi: 'Andava bene ad Allegri, ma ...'

"Nel corso dell'appena terminato mercato di gennaio, uno dei desideri di Max Allegri era quello di prendere un nuovo difensore centrale, infatti il tecnico rossonero non aveva bocciato l'idea Disasi, gli sarebbe andato bene. Successivamente a delle considerazioni interne, il Milan aveva capito che il centrale del Chelsea era forse l'unico giocatore realmente fattibile per la difesa, infatti Tare ci ha lavorato. La dirigenza rossonera ha poi deciso di non proseguire in questo tipo di trattativa, si è deciso di dare grande fiducia a De Winter, e quindi si è evitato di incrementare l'organico con un sesto difensore".