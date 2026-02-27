Modric un altro anno con il Milan: possibilità alte e sensazioni positive

Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' il Milan e Massimiliano Allegri sarebbero molto felici di riavere Luka Modric a Milanello anche per la prossima stagione. Il croato è un punto di riferimento in campo (più di 2000 minuti in stagione) e fuori, visto che è un esempio di umiltà e tutti lo ammirano: staff, club e compagni. Tutti solo felici di imparare dal 'maestro' e anche lo stesso giocatore sarebbe molto felice: "Essere un riferimento per i compagni più giovani è una responsabilità che lo stimola, più che un vanto", scrive la rosea. Secondo il quotidiano con tutte queste premesse sarebbe facile pensare a un Modric in rossonero anche la prossima stagione. Presente l'opzione per il prossimo anno, ma sarà Modric a decidere cosa fare.