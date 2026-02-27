Modric un altro anno con il Milan: possibilità alte e sensazioni positive

Pianeta Milan
Milan, Luka Modric ha un'opzione nel suo contratto per potere giocare in rossonero anche la prossima stagione. Sensazioni positive. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' il Milan e Massimiliano Allegri sarebbero molto felici di riavere Luka Modric a Milanello anche per la prossima stagione. Il croato è un punto di riferimento in campo (più di 2000 minuti in stagione) e fuori, visto che è un esempio di umiltà e tutti lo ammirano: staff, club e compagni. Tutti solo felici di imparare dal 'maestro' e anche lo stesso giocatore sarebbe molto felice: "Essere un riferimento per i compagni più giovani è una responsabilità che lo stimola, più che un vanto", scrive la rosea. Secondo il quotidiano con tutte queste premesse sarebbe facile pensare a un Modric in rossonero anche la prossima stagione. Presente l'opzione per il prossimo anno, ma sarà Modric a decidere cosa fare.

Milan, ancora un altro ballo con Modric?

Il Milan, con l’ad Furlani e il ds Tare, sarebbe felice di assecondarlo se sceglierà di rimanere un altro anno. Con un ruolo che sarebbe diverso secondo la Gazzetta: meno quantità, ancora più qualità e la solita leadership. Le sensazioni sarebbero comunque positive e tutte le parti in causa spingerebbero perché Modric resti.

Oggi non sarebbe un pensiero che assilla il giocatore: vorrebbe prima capire di poter essere ancora utile. L’idea è che non rimandi la decisione a dopo la fine del mondiale, permettendo così al club di organizzarsi a seconda della sua scelta. Le possibilità di un’altra stagione al Milan sarebbero alte. Ecco le altre opzioni: il ritiro a quarant’anni, il passaggio alla Dinamo Zagabria o in Arabia.

