Milan, i rossoneri stanno preparando il ritorno in campo dopo la sconfitta contro il Parma. Il Diavolo domenica a pranzo sfida la Cremonese. In questa mattina spazio anche al calciomercato con il possibile futuro di Modric e le possibili mosse in estate. Il possibile piano per Valdepenas e il retroscena sull'addio di Hauge. Ecco le top news del 26 febbraio 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>