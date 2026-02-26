PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, ecco i colpi estivi? Il piano per Valdepenas e Modric. Mentre la cessione di Hauge …

Milan, il possibile piano per Modric e Valdepenas. Ecco i colpi in programma in estate? Hauge nel cuore dei tifosi: il retroscena dalle top news di Pianeta Milan del 26 febbraio 2026
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, i rossoneri stanno preparando il ritorno in campo dopo la sconfitta contro il Parma. Il Diavolo domenica a pranzo sfida la Cremonese. In questa mattina spazio anche al calciomercato con il possibile futuro di Modric e le possibili mosse in estate. Il possibile piano per Valdepenas e il retroscena sull'addio di Hauge. Ecco le top news del 26 febbraio 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>

