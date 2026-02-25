Il futuro calcistico di Leon Goretzka si prospetta come uno dei temi più caldi e discussi della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista tedesco classe '95 sta per lasciare il Bayern Monaco dopo ben 8 stagioni e sarebbe finito sotto i riflettori di diverse big europee. Oltre al Milan di Massimiliano Allegri, secondo quanto riferito da Christian Falk, anche l'Inter di Chivu sarebbe interessata al tedesco.