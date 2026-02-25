Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato, futuro in Italia per Goretzka? Oltre al Milan spunta anche…

CALCIOMERCATO

Calciomercato, futuro in Italia per Goretzka? Oltre al Milan spunta anche…

Calciomercato, futuro in Italia per Goretzka? Oltre al Milan spunta anche… - immagine 1
Il futuro calcistico di Leon Goretzka si prospetta come uno dei temi più caldi: oltre al Milan, in Italia spunta un'altra big interessata, ecco di chi si tratta.
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il futuro calcistico di Leon Goretzka si prospetta come uno dei temi più caldi e discussi della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista tedesco classe '95 sta per lasciare il Bayern Monaco dopo ben 8 stagioni e sarebbe finito sotto i riflettori di diverse big europee. Oltre al Milan di Massimiliano Allegri, secondo quanto riferito da Christian Falk, anche l'Inter di Chivu sarebbe interessata al tedesco.

Milan, concorrenza per Goretzka

—  

Dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Bodo Glimt di Hauge, ex calciatore del Milan, l'Inter vorrebbe fare un profondo restyling della propria rosa e avrebbe puntato gli occhi addosso al centrocampista del Bayern.

LEGGI ANCHE

Ovviamente non manca la concorrenza. in Premier League anche l'Arsenal vorrebbe ingaggiare il centrocampista: già a gennaio avevano provato l'assalto, rivelatosi però 'fallimentare'. Presente anche il Tottenham osserva dalla finestra con molta attenzione.

LEGGI ANCHE: Milan-Parma, polemiche e arbitri. Pairetto e i suggerimenti a Piccinini: non è così che va usato il VAR>>>

Una cosa è certa: Goretzka vorrebbe continuare a giocare la Champions League e questo, ovviamente, rifletterà sulla sua scelta finale. L'Inter e l'Arsenal, al momento, sembrerebbero essere quelle più interessate ma, nell'arco dei mesi, qualcosa può cambiare.

Leggi anche
Moretto su Tomori: “Il club. sta cercando di rinnovarlo. Il calciatore vuole proseguire al...
Calciomercato Milan, Vlahovic verso al Spagna: le ultime sul Barcellona

© RIPRODUZIONE RISERVATA