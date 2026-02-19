Pianeta Milan
Moretto su Tomori: “Il club. sta cercando di rinnovarlo. Il calciatore vuole proseguire al Milan”

il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha voluto spendere alcune parole sul Milan parlando di Tomori: le ultime sul rinnovo contrattuale dell'inglese
Nell'ultimo video caricato sl canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha voluto spendere alcune parole sul Milan, soffermandosi in modo particolare sulla situazione contrattuale legata a Fikayo Tomori, centrale difensivo dei rossoneri arrivato nel 2021. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Moretto su Tomori

"Il difensore centrale del Milan, ne abbiamo già parlato ampiamente, è un nome che il club rossonero sta cercando di rinnovare. In scadenza nel 2027. Vi ho già detto come le parti si trovassero già in uno stato avanzato dei dialoghi e della trattativa. Si sta discutendo sulla cifra finale dello stipendio e sulla lunghezza finale del nuovo contratto. Ma sicuramente il Milan sta facendo il possibile per arrivare alle firme.

Il club vuole provare a chiudere questo rinnovo, Tomori è felicissimo al Milan e vuole proseguire la sua esperienza al Milan e a Milano. Questa è la fotografia della situazione di Tomori, per la quale ci aspettiamo evoluzioni importanti nelle prossime settimane che possano portare ad una firma".

