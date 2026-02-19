Milan, le parole di Moretto su Tomori

"Il difensore centrale del Milan, ne abbiamo già parlato ampiamente, è un nome che il club rossonero sta cercando di rinnovare. In scadenza nel 2027. Vi ho già detto come le parti si trovassero già in uno stato avanzato dei dialoghi e della trattativa. Si sta discutendo sulla cifra finale dello stipendio e sulla lunghezza finale del nuovo contratto. Ma sicuramente il Milan sta facendo il possibile per arrivare alle firme.