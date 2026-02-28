Nicolas Jackson, classe 2001, attaccante senegalese del Chelsea in prestito al Bayern Monaco fino al termine della stagione, può tornare d'attualità in casa Milan nel calciomercato estivo. I rossoneri cercano infatti un nuovo attaccante
Il Milan, in vista - si auspica - del ritorno in Champions League nella prossima stagione, ha come priorità di calciomercato l'acquisto di un nuovo attaccante centrale. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in pole position c'è Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), seguito da Mateo Retegui (Al-Qadsiah). Il tutto senza dimenticare Darwin Nunez (Al-Hilal), che non sembra essere, però, in cima alla lista del club meneghino.
Calciomercato Milan, Jackson nella lista degli attaccanti monitorati
—
Lista in cui figura, invece, secondo la 'rosea', Nicolas Jackson, classe 2001, attaccante senegalese del quale Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, ha parlato con il procuratore e con il Chelsea - club proprietario del suo cartellino - la scorsa estate. Attualmente, il giocatore milita nella fila del Bayern Monaco, con la formula del prestito, ma sta giocando pochissimo: appena 641' in 22 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, con 5 gol e un assist al suo attivo.