Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Jackson? Lascerà il Bayern e il Chelsea può cederlo a queste condizioni

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, ritorno di fiamma per Jackson? Lascerà il Bayern e il Chelsea può cederlo a queste condizioni

Calciomercato Milan, nuovo attaccante: può riprendere quota la pista Jackson in estate
Nicolas Jackson, classe 2001, attaccante senegalese del Chelsea in prestito al Bayern Monaco fino al termine della stagione, può tornare d'attualità in casa Milan nel calciomercato estivo. I rossoneri cercano infatti un nuovo attaccante
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan, in vista - si auspica - del ritorno in Champions League nella prossima stagione, ha come priorità di calciomercato l'acquisto di un nuovo attaccante centrale. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in pole position c'è Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), seguito da Mateo Retegui (Al-Qadsiah). Il tutto senza dimenticare Darwin Nunez (Al-Hilal), che non sembra essere, però, in cima alla lista del club meneghino.

Calciomercato Milan, Jackson nella lista degli attaccanti monitorati

—  

Lista in cui figura, invece, secondo la 'rosea', Nicolas Jackson, classe 2001, attaccante senegalese del quale Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, ha parlato con il procuratore e con il Chelsea - club proprietario del suo cartellino - la scorsa estate. Attualmente, il giocatore milita nella fila del Bayern Monaco, con la formula del prestito, ma sta giocando pochissimo: appena 641' in 22 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, con 5 gol e un assist al suo attivo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan, la probabile formazione di Allegri: Diavolo tra conferme e sorprese >>>

Il Bayern Monaco ha già deciso di non esercitare il diritto di riscatto e, pertanto, non verserà i 67 milioni di euro concordati a inizio stagione. I 'Blues', dunque, intendono cedere nuovamente Jackson in prestito, con riscatto condizionato. E, per il Milan, questo potrebbe diventare un affare ... da Champions. La dirigenza rossonera, come si ricorderà, lo segue sin dai tempi in cui militava in Spagna nel Villarreal.

Leggi anche
Calciomercato, Nunez può diventare un’opzione per il Milan. Anche se per ora …
Milan, nuovo assalto a Retegui? Il particolare che alimenta le speranza dei rossoneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA