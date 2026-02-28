Calciomercato Milan, Jackson nella lista degli attaccanti monitorati

Lista in cui figura, invece, secondo la 'rosea', Nicolas Jackson, classe 2001, attaccante senegalese del quale Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, ha parlato con il procuratore e con il Chelsea - club proprietario del suo cartellino - la scorsa estate. Attualmente, il giocatore milita nella fila del Bayern Monaco, con la formula del prestito, ma sta giocando pochissimo: appena 641' in 22 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, con 5 gol e un assist al suo attivo.