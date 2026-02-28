Prima, ovviamente, che il centravanti decidesse di lasciare il Liverpool per l'Al-Hilal per la somma di 53 milioni di euro e andasse a percepire, nella squadra di Simone Inzaghi in Saudi Pro League, uno stipendio di 12 milioni di euro netti a stagione più bonus. Da quando, però, è arrivato in rosa Karim Benzema, Nunez è finito fuori dalla lista dei giocatori stranieri per il campionato.
Pertanto, non vedrebbe l'ora di tornare in Europa e, per il quotidiano sportivo nazionale, può diventare un'opzione per il Milan anche se, al momento, non figura in cima alla lista dei desideri dei rossoneri. Fin qui, in stagione, Nunez ha segnato 9 gol in 24 partite con la squadra in cui milita anche l'ex milanista Theo Hernández.
