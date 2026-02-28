Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Nunez può diventare un’opzione per il Milan. Anche se per ora …

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Nunez può diventare un’opzione per il Milan. Anche se per ora …

Calciomercato, Nunez può diventare un'opzione per il Milan. Anche se per ora ...
Darwin Nunez, attaccante uruguaiano classe 1999, era finito nel mirino del Milan (e del Napoli) nello scorso calciomercato estivo, prima che lasciasse il Liverpool per gli arabi dell'Al-Hilal ad una cifra spropositata. Per l'anno prossimo ...
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nel prossimo calciomercato estivo, ha ricordato come in caso - auspicato - di ritorno in Champions League, il primo obiettivo del club di Via Aldo Rossi sia quello di reperire un centravanti che sia garanzia di tanti gol pesanti.

Calciomercato Milan, occhi anche sullo scontento Nunez

—  

In pole position, per la 'rosea', sembra esserci Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), anche se i rossoneri non avrebbero mai dimenticato Mateo Retegui (Al-Qadsiah). Attenzione, però, anche ad un altro nome, ovvero quello di Darwin Nunez. Classe 1999, uruguaiano, nel mirino del Milan da tempo e seguito (così come dal Napoli) nell'ultima estate di calciomercato.

LEGGI ANCHE

Prima, ovviamente, che il centravanti decidesse di lasciare il Liverpool per l'Al-Hilal per la somma di 53 milioni di euro e andasse a percepire, nella squadra di Simone Inzaghi in Saudi Pro League, uno stipendio di 12 milioni di euro netti a stagione più bonus. Da quando, però, è arrivato in rosa Karim Benzema, Nunez è finito fuori dalla lista dei giocatori stranieri per il campionato.

LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan, la probabile formazione di Allegri: Diavolo tra conferme e sorprese >>>

Pertanto, non vedrebbe l'ora di tornare in Europa e, per il quotidiano sportivo nazionale, può diventare un'opzione per il Milan anche se, al momento, non figura in cima alla lista dei desideri dei rossoneri. Fin qui, in stagione, Nunez ha segnato 9 gol in 24 partite con la squadra in cui milita anche l'ex milanista Theo Hernández.

Leggi anche
Milan, nuovo assalto a Retegui? Il particolare che alimenta le speranza dei rossoneri
Milan, Guirassy il centravanti per la Champions? La strategia del club con la sponda del giocatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA