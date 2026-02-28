Darwin Nunez, attaccante uruguaiano classe 1999, era finito nel mirino del Milan (e del Napoli) nello scorso calciomercato estivo, prima che lasciasse il Liverpool per gli arabi dell'Al-Hilal ad una cifra spropositata. Per l'anno prossimo ...

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nel prossimo calciomercato estivo, ha ricordato come in caso - auspicato - di ritorno in Champions League, il primo obiettivo del club di Via Aldo Rossi sia quello di reperire un centravanti che sia garanzia di tanti gol pesanti.