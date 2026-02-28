A centrocampo, sugli esterni ecco i titolari Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi; in mezzo, irremovibili Luka Modrić e Adrien Rabiot (che giocherà nonostante sul suo capo penda la diffida) mentre è ballottaggio aperto per il ruolo di mezzala destra tra Ardon Jashari, Samuele Ricci e Youssouf Fofana. Per la 'rosea', il francese sembra essere favorito sullo svizzero e sull'ex centrocampista del Torino. Questa, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Cremonese-Milan dello 'Zini'.