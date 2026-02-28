Pianeta Milan
Cremonese-Milan, la probabile formazione di Allegri: Diavolo tra conferme e sorprese

La probabile formazione del Milan in vista della trasferta di domani, ore 12:30, in casa della Cremonese di Davide Nicola che l'ha battuto all'andata: Massimiliano Allegri deve risolvere due ballottaggi importanti in difesa e a centrocampo
Domani, domenica 1° marzo, alle ore 12:30, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Zini' di Cremona, contro la Cremonese di Davide Nicola, per la 27^ giornata della Serie A 2025-2026 e, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che ha proposto la probabile formazione dei rossoneri, il tecnico livornese in attacco si affiderà ancora a Rafael Leão e Christian Pulisic.

Cremonese-Milan, così in campo allo 'Zini'?

Panchina, quindi, almeno inizialmente per Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug. Allegri, che confermerà l'ormai canonico 3-5-2, capirà soltanto nell'allenamento odierno se recupererà o meno Matteo Gabbia per la sfida contro i grigiorossi oppure se il suo rientro sarà rimandato al derby contro l'Inter della prossima settimana. Non dovesse recuperare, spazio a Koni De Winter con Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović.

A centrocampo, sugli esterni ecco i titolari Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi; in mezzo, irremovibili Luka Modrić e Adrien Rabiot (che giocherà nonostante sul suo capo penda la diffida) mentre è ballottaggio aperto per il ruolo di mezzala destra tra Ardon Jashari, Samuele Ricci e Youssouf Fofana. Per la 'rosea', il francese sembra essere favorito sullo svizzero e sull'ex centrocampista del Torino. Questa, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Cremonese-Milan dello 'Zini'.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

