Il Milan ha cambiato tantissimo in estate con tanti colpi di calciomercato in entrata , ma come stanno andando in questa stagione? Vediamolo insieme (tutti i dati e le cifre di mercato dal sito transfermarkt.it). In estate il Milan ha cambiato anche il terzino sinistro: addio a Theo Hernandez dentro Pervis Estupinan . Il Diavolo l'ha pagato circa 17 milioni di euro al Brigthon, ma non ha ricevuto in cambia quanto atteso. Il terzino sinistro è un'alternativa dalla panchina che parte nettamente dietro il titolare Davide Bartesaghi. Sole 13 presenze in Serie A con un assist e appena 743 minuti in campo . A destra il Milan ha perso sia Emerson Royal che Kyle Walker. Con il ritorno di Saelemaekers serviva un'alternativa dalla panchina. Il Diavolo decise di spendere circa 10 milioni di euro per Athekame , perso dallo Young Boys. 17 presenze, un gol e un assist in 401 minuti in campo . Qui c'è ancora spazio per la crescita e qualche segnale interessante si è visto, come la qualità di cross e di corsa.

Come stanno andando i colpi del mercato estivo del Milan?

In difesa sono arrivati anche Odogu e De Winter. Il primo è stato pagato circa 7 milioni di euro dal Wolfsburg, ma non è stato utilizzato quasi mai da Allegri: soli 4 minuti in Serie A. E' più un progetto per il futuro. L'ex Genoa invece è praticamente un titolare della difesa ormai. Il belga, pagato circa 20 milioni dal Milan ha totalizzato 18 presenze con un gol in campionato per un totale di 1186 minuti. De Winter ha dimostrato tranquillamente di essere pronto per il Milan, specialmente se usato come braccetto della difesa a tre. A centrocampo tanti cambi in estate. Partiamo con Luka Modric arrivato a zero dal Real Madrid: il croato è il cuore pulsante del Milan ed è un titolare inamovibile per Massimiliano Allegri. 25 presenze in Serie A con 2 gol e 3 assist in 2096 minuti giocati. Un calciatore talmente importante che il Milan starebbe spingendo per trattenerlo anche nella prossima stagione. Tantissime presenze in campionato anche per Ricci: sono infatti 21 le partite dove ha giocato con un gol e tre assist. Samuele è un'alternativa di lusso per il centrocampo del Milan e ha tutte le qualità per fare sempre meglio con Allegri al timone. Ricordiamo che il Diavolo ha pagato circa 23 milioni di euro per prelevarlo dal Torino.