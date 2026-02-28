LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan, Massimiliano Allegri parla alla vigilia della sfida in conferenza stampa>>>
Passiamo poi a Jashari: la stagione dell'ex Bruges è stata difficile all'inizio per il brutto infortunio alla gamba e sta entrando pienamente in forma e nelle rotazioni del Milan in questo periodo stagionale. Anche qui le qualità ci sono tutte e sembra il giocatore ideale per prendere il timone da Modric un giorno. Jashari è stato pagato circa 36 milioni di euro. Al momento ha totalizzato 8 presenze in Serie A con un assist per 369 minuti totali. Chiudiamo il reparto con Rabiot, l'altro insostituibile del centrocampo del Milan insieme a Modric. Come il croato anche il francese è stata una vera e propria occasione di calciomercato. Il Milan lo ha prelevato dal Marsiglia per soli 7 milioni di euro. Una cifra minima per il valore del calciatore e per quanto sta dando al Diavolo. In Serie A 18 presenze con 4 gol e 5 assist in 1560 minuti in campo. Si chiude la campagna di calciomercato con Nkunku: l'ex attaccante del Chelsea è stato pagato molto in estate (circa 37 milioni), ma non è riuscito ancora a mettersi pianamente in luce con i rossoneri, nonostante un ottimo inizio di 2026. 20 partite in Serie A con 5 gol e due assist in 951 minuti in campo.
