Milan, a breve la decisione di Modric sul rinnovo. Svolta VAR? Ecco perché

Sempre più concreta la possibilità che Luka Modric rimanga al Milan e rinnovi il suo contratto in scadenza. Questo è uno dei temi che il nostro inviato da Casa Milan Stefano Bressi tratta nel nostro ultimo video sul canale YouTube di 'Pianeta Milan'. Riprendendo la notizia lanciata in mattinata da 'La Gazzetta dello Sport' sul possibile prolungamento del croato, si è parlato anche delle dinamiche di mercato che derivano da questa scelta dell'ex centrocampista del Real Madrid, compreso le indiscrezioni relative a Casemiro. Pensando già alla prossima stagione, sono diverse le possibilità che Massimiliano Allegri ha per gestire il suo parco centrocampisti con la possibile presenza degli impegni europei a metà settimana.