Milan, Minoliti: 'A gennaio non sono state rispettate le richieste di Allegri'

Il giornalista Nino Minoliti è stato ospite su 'Sportitalia', dove ha analizzato il momento del Milan . Nel suo intervento ha commentato sia quanto accaduto nel weekend contro il Parma , sia le prospettive e gli obiettivi futuri del club rossonero. Minoliti ha poi espresso una posizione chiara su quelle che dovranno essere le strategie della società nella prossima stagione, soprattutto nell'eventualità di un ritorno in Champions League . Ecco, di seguito, le sue parole.

"Questa squadra avrà bisogno di una campagna da 200 milioni per fare la Champions l'anno prossimo! Questa squadra ha carenze enormi! Allegri aveva fatto richieste precise per gennaio! Di tutte le sue richieste non è stata rispettata neanche una! L'anno prossimo se il Milan andrà in Champions, cosa che mi sembra sicura, ci va a fare che cosa? L'anno prossimo ricorrono i vent'anni dell'ultima vittoria del Milan nella Champions. Nonostante siano passati tutti questi anni, il Milan è ancora la seconda squadra per numero di Coppe dei Campioni vinte dopo il Real Madrid. Il Milan va in Champions per accontentarsi dei 30 milioni di bilancio? Non è possibile! Allora è una società che non ha le spalle per reggere il peso di una storia di un club come il Milan!".