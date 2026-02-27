“Vivo questa attesa con grande emozione. C’è grande gioianell’essere qui, da parte mia, dello staff e delle ragazze. Nonostante siamo stati lontani, abbiamo avuto molti punti di contatto e siamo felici di ripartire. Andare al Mondiale è il nostro sogno: rispettiamo le qualità delle avversarie, ma sappiamo dove vogliamo arrivare. Dobbiamo avere ben chiaro l’obiettivo da raggiungere e le fondamenta di questo percorso sono le persone e la loro voglia di cercare l’eccellenza.