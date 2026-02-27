Pianeta Milan
Italia Femminile, azzurre verso il Mondiale: ecco le convocate del Milan

Nella giornata di oggi Andrea Soncin, CT della nazionale italiana femminile di calcio, si è presentato in conferenza stampa: le sue parole e le convocate (presenti anche due rossonere)
Nella giornata di oggi Andrea Soncin, Commissario Tecnico della nazionale italiana femminile di calcio, si è presentato in conferenza stampa per l'inizio del raduno delle azzurre. Il CT ha voluto spendere alcune parole verso il cammino che porterà la squadra al Mondiale del 2027. Ma c'è di più, tra le convocate di Soncin spiccano anche due calciatrici del Milan: Giuliani e Soffia. Ecco, di seguito, le parole del CT:

“Vivo questa attesa con grande emozione. C’è grande gioianell’essere qui, da parte mia, dello staff e delle ragazze. Nonostante siamo stati lontani, abbiamo avuto molti punti di contatto e siamo felici di ripartire. Andare al Mondiale è il nostro sogno: rispettiamo le qualità delle avversarie, ma sappiamo dove vogliamo arrivare. Dobbiamo avere ben chiaro l’obiettivo da raggiungere e le fondamenta di questo percorso sono le persone e la loro voglia di cercare l’eccellenza.

Le squadre del nostro girone hanno tutte giocatrici di valore. Saranno partite aperte a qualsiasi epilogo, nel bene e nel male. Dobbiamo giocarcela con tutte, a cominciare dalla Svezia, che al sorteggio era nel plot numero uno. Ma il ranking non basta per analizzare queste squadre: sono tutti team di qualità”.

L'elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter)

