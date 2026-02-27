Milan, il weekend del Settore Giovanile tra trasferte insidiose e il derby

Tornano in campo i giovani rossoneri in un weekend (lungo) che si preannuncia intenso con diverse gare da tenere d'occhio. Spicca la Primavera maschile di Renna che sarà impegnata a Roma e, soprattutto, l' Under 18 che lunedì ospiterà l'Inter per il derby di Milano. Ecco, di seguito, il programma completo del weekend rossonero.

(fonte acmilan.com) - Fine settimana lungo per le squadre del Settore Giovanile rossonero, dal momento che l'impegno di cartello è quello dell'Under 18 che lunedì pomeriggio giocherà il Derby alla PUMA House of Football. Prima di questo appuntamento vi saranno un sabato particolarmente incentrato sulle Under più piccole (in campo, però, anche l'Under 17 femminile) e una domenica in cui sono diversi gli appuntamenti da segnare in agenda. Trasferte difficili per la Primavera maschile (Roma), Under 16 e Under 15 (Como), mentre l'Under 17 riceverà il Padova sul terreno amico, la PUMA House of Football.