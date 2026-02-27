Pianeta Milan
Domenica la Primavera a Roma, lunedì il derby di Milano: ecco il programma completo del Settore Giovanile

Milan, il weekend del Settore Giovanile tra trasferte insidiose e il derby
Sarà un weekend lungo per il Settore Giovanile del Milan, con tante sfide non semplici per i giovani rossoneri. Tra questi, spicca il derby
Tornano in campo i giovani rossoneri in un weekend (lungo) che si preannuncia intenso con diverse gare da tenere d'occhio. Spicca la Primavera maschile di Renna che sarà impegnata a Roma e, soprattutto, l'Under 18 che lunedì ospiterà l'Inter per il derby di Milano. Ecco, di seguito, il programma completo del weekend rossonero.

(fonte acmilan.com) - Fine settimana lungo per le squadre del Settore Giovanile rossonero, dal momento che l'impegno di cartello è quello dell'Under 18 che lunedì pomeriggio giocherà il Derby alla PUMA House of Football. Prima di questo appuntamento vi saranno un sabato particolarmente incentrato sulle Under più piccole (in campo, però, anche l'Under 17 femminile) e una domenica in cui sono diversi gli appuntamenti da segnare in agenda. Trasferte difficili per la Primavera maschile (Roma), Under 16 e Under 15 (Como), mentre l'Under 17 riceverà il Padova sul terreno amico, la PUMA House of Football.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 28 FEBBRAIO

  • UNDER 12: campionato, Rhodense-Milan, ore 14.00 - Comunale Vinciguerra, Rho (MI)

  • UNDER 10: campionato, Enotria-Milan, ore 14.00 - CS Enotria, Milano

  • UNDER 11: campionato, Milan-Enotria, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 9: campionato, Milan-MFA, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Como Women, ore 16.00 - PUMA House of Football

    • DOMENICA 1 MARZO

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Macallesi, ore 10.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Rhodense, ore 10.30 - PUMA House of Football

  • PRIMAVERA MASCHILE: 27ª giornata, Roma-Milan, ore 11.00 - Stadio delle Tre Fontane, Roma

  • UNDER 15: 20ª giornata, Como-Milan, ore 11.00

  • UNDER 14: 15ª giornata, Milan-Aurora Pro Patria, ore 11.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Sedriano-Milan, ore 14.00 - Via Falone SNC, Bareggio (MI)

  • UNDER 17: 20ª giornata, Milan-Padova, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 16: 20ª giornata, Como-Milan, ore 15.00

  • UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata, Atalanta-Milan, ore 17.00 - Via Oratorio 20, Brembate (BG)

    LUNEDÌ 2 MARZO

  • UNDER 18: 25ª giornata, Milan-Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football

