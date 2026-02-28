Calciomercato Milan, Bondo cavallo di ritorno: tra permanenza o cessione

In estate il Milan ha ceduto molti giocatori, sia a titolo definitivo che in prestito in Serie A e non solo . Prestito secco anche per Warren Bondo che sta giocando con grande continuità alla Cremonese: 21 presenze in Serie A, con il francese che è finalmente tornato in campo contro la Roma dopo un infortunio muscolare.

Come scrive Calciomercato.com, Igli Tare lo avrebbe seguito molto in questi mesi così come l'allenatore del Milan Allegri ricavando sempre degli ottimi appunti. Bondo dovrebbe quindi tornare al Milan al termine della stagione e l'obiettivo del ragazzo sarebbe quello di provare a convincere Allegri nel precampionato. Occhio però anche ai possibili interessi di squadre all'estero: ci sarebbe diverse squadre su Bondo e se dovessero arrivare offerte da più di 10 milioni di euro allora il Milan potrebbe pensare anche di cedere il centrocampista a titolo definitivo. Vedremo quale sarà il destino del giocatore arrivato dal Monza poco più di un anno fa.