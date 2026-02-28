"Si è parlato tanto del futuro di Allegri, forse anche perché la squadra ha perso una partita dopo così tanto tempo. Allegri però, oggi in conferenza stampa ha voluto mettere i puntini sulle i. Prima di tutto ha dichiarato che con la società e club c'è totale sintonia, ed è molto importante che un allenatore di questo calibro abbia fiducia e stima per l'ambiente in cui lavora". Il giornalista Fabrizio Romano parla così del futuro di Massimiliano Allegri con il Milan nel suo video su 'YouTube'.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Romano non ha dubbi: “Il Milan ha intenzione di programmare un futuro forte con Allegri”
CALCIOMERCATO MILAN
Romano non ha dubbi: “Il Milan ha intenzione di programmare un futuro forte con Allegri”
Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato del possibile futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. I dettagli da 'YouTube'
"Poi ha parlato di programmazione futura, quindi ci tiene molto a questo progetto, c'è anche una storia di sentimento di tra Allegri e il Milan. Nelle ultime vicende di mercato i rossoneri hanno avuto qualche difficoltà, Mateta e Boniface i casi. Ma nonostante questo, il Milan ha intenzione di programmare un futuro forte e positivo con Massimiliano Allegri. I rossoneri restano in totale controllo e sintonia con il tecnico livornese".
© RIPRODUZIONE RISERVATA