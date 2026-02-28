"Si è parlato tanto del futuro di Allegri, forse anche perché la squadra ha perso una partita dopo così tanto tempo. Allegri però, oggi in conferenza stampa ha voluto mettere i puntini sulle i. Prima di tutto ha dichiarato che con la società e club c'è totale sintonia, ed è molto importante che un allenatore di questo calibro abbia fiducia e stima per l'ambiente in cui lavora". Il giornalista Fabrizio Romano parla così del futuro di Massimiliano Allegri con il Milan nel suo video su 'YouTube'.