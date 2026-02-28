Se gli piacerebbe "Per sempre sì" col Milan diventando quasi un manager: "Ho sentito la canzone e mi è piaciuta. Basta vedere che ho passato 8 anni alla Juventus e 5 al Milan, la maggior parte in due società. È nel mio DNA non girare da una parte all'altra, almeno finora. Una cosa, e qui chiudo, di cui sono molto contento, è che chi lavora con me, come Bianco che poi va fuori e diventa bravo, è meraviglioso. Poi ci vuole gente fresca andando avanti con l'età. Finora ho fatto tanti anni alla Juventus, tanti al Milan, noi siamo legati ai risultati. Si può fare un percorso importante, la società ha le idee chiare: vuole tornare in Champions League stabilmente, per poi vincere trofei".