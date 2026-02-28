Cremonese-Milan, 27^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri devono riprendersi dopo il ko contro il Parma a San Siro, mentre i grigiorossi sono alla ricerca di punti per la lotta salvezza. Allegri invece vuole rinforzare il quinto posto e approfittare anche della sfida diretta tra Roma e Juventus, contendenti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ecco le probabili formazioni Cremonese-Milan da 'SkySport'. PROSSIMA SCHEDA>>>