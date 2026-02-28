Milan, Allegri su Jashari: 'E' cresciuto molto. Ecco dove è molto bravo'

Se Jashari può fare la mezzala o c'è un doppio regista : " Sta crescendo molto, ha fatto buone partite . Ha meno inserimenti perché ha caratteristiche diverse, ma è stato un ottimo acquisto". Massimiliano Allegri risponde così in conferenza stampa sul centrocampista ex Bruges. Ecco le parole dell'allenatore rossonero sempre su Jashari .

"Ha caratteristiche diverse da Rabiot, penso sia molto bravo nella costruzione di gioco. Ha meno inserimento, anche per struttura. Però è cresciuto molto. A inizio stagione l'infortunio l'ha un po' fermato, ma sono cresciuti tutti i giovani presi in estate e anche gli altri. Un gruppo ottimo, che ci dovrà portare a fine stagione in una posizione ottimale". Ricordiamo che contro il Como e contro il Parma ha giocato in coppia con Luka Modric. Contro la Cremonese domani dovrebbe partire dalla panchina con Fofana e Ricci al momento favoriti per chiudere il centrocampo con Rabiot e Modric. Vedremo quali saranno le scelte di Allegri.