Milan, Allegri su Jashari: 'E' cresciuto molto. Ecco dove è molto bravo'

Se Jashari può fare la mezzala o c'è un doppio regista: "Sta crescendo molto, ha fatto buone partite. Ha meno inserimenti perché ha caratteristiche diverse, ma è stato un ottimo acquisto". Massimiliano Allegri risponde così in conferenza stampa sul centrocampista ex Bruges. Ecco le parole dell'allenatore rossonero sempre su Jashari.
Allegri su Jashari: “E’ diverso da Rabiot. E’ cresciuto molto. Ecco le sue caratteristiche”
Cremonese-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della partita. L'allenatore ha parlato anche di Jashari dall'estratto delle sue parole
"Ha caratteristiche diverse da Rabiot, penso sia molto bravo nella costruzione di gioco. Ha meno inserimento, anche per struttura. Però è cresciuto molto. A inizio stagione l'infortunio l'ha un po' fermato, ma sono cresciuti tutti i giovani presi in estate e anche gli altri. Un gruppo ottimo, che ci dovrà portare a fine stagione in una posizione ottimale". Ricordiamo che contro il Como e contro il Parma ha giocato in coppia con Luka Modric. Contro la Cremonese domani dovrebbe partire dalla panchina con Fofana e Ricci al momento favoriti per chiudere il centrocampo con Rabiot e Modric. Vedremo quali saranno le scelte di Allegri.
