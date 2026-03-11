Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Cassano: “Playoff con la Nazionale? Dubito che ce la facciamo. Ai tifosi interessa…”

INTERVISTE

Cassano: “Playoff con la Nazionale? Dubito che ce la facciamo. Ai tifosi interessa…”

Cassano: “Playoff con la Nazionale? Dubito che ce la facciamo. Ai tifosi interessa…” - immagine 1
Antonio Cassano, ex attaccante Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista al’Corriere della Sera‘. L’ex fantasista rossonero del 2011 ha voluto spendere alcune parole su quella che è la sua idea di calcio, per poi...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Antonio Cassano, ex attaccante Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista al'Corriere della Sera'. L'ex fantasista rossonero del 2011 ha voluto spendere alcune parole su quella che è la sua idea di calcio, per poi spostarsi sulla Nazionale Italiana, che tra un po' sarà impegnata nei playoff Mondiali..  Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, parla Cassano

—  

Sulla sua idea di calcio: «La mia idea è sempre stata quella del calcio dei numeri 10. Io emergo nel 1999 quando c’erano Gianfranco Zola, Mancini, Francesco Totti, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo spostato in mediana, Manuel Rui Costa, Ricardo Kaká. Per me fare una partita di livello significava far divertire la gente, farle vedere la giocata, un cross come si deve, un assist. Poi sono innamorato di Rinus Michels, anche se l’Olanda non ha mai vinto niente, di Johan Cruyff, di Arrigo Sacchi, Luis Enrique, Guardiola: gente che ha cambiato il calcio, andando ben oltre i trofei vinti. Gente coraggiosa. Ai tifosi interessa vincere? Allora devono tifare Guardiola. Oppure guardare quello che sta costruendo Cesc Fàbregas a Como».

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan pensa al suo ritorno a sorpresa per rinforzare la difesa di Allegri >>>

Sulla Nazionale Italiana impegnata presto nei playoff Mondiali: «Motivi di ottimismo? Ne ho due: l’allenatore e il portiere, che è l’unico campione che abbiamo. Gennaro Gattuso tirerà fuori l’anima dai giocatori, anche attaccandoli al muro se serve. Temo la seconda partita, se sarà in casa del Galles che gioca a mille all’ora: abbiamo personalità e ritmo per farcela? Ne dubito».

Leggi anche
Cassano: “Derby bruttissimo. In Italia ancora andiamo dietro a Massimiliano Allegri”
Cassano: “In Italia andiamo ancora dietro ad Allegri. Maldini non è un mio amico, ma vi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA