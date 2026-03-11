PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, il Milan pensa al suo ritorno a sorpresa per rinforzare la difesa di Allegri

Calciomercato, il Milan pensa al suo ritorno a sorpresa per rinforzare la difesa di Allegri

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per il calciomercato estivo: l'obiettivo è quello di creare una squadra competitiva per la Serie A e per giocare ad alti livelli in Europa. Una delle operazioni del club di Via Aldo Rossi potrebbe essere un...
Il calciomercato invernale non ha portato molte gioie ai tifosi del Milan. Di fatto, è giunto il solo Niclas Füllkrug a rinforzare l'organico dei rossoneri di Massimiliano Allegri che, per svariati mesi, hanno perso Santiago Giménez. Per il resto, un (bel) colpo in chiave futura, come Alphadjo Cissè e poi soltanto giovani per il Milan Futuro di Massimo Oddo. La Prima Squadra avrebbe avuto bisogno di un altro paio di ritocchi e l'operazione di ernia inguinale di Matteo Gabbia ha solo scoperchiato il vaso di Pandora: la rosa rossonera è corta. L'anno prossimo il club porrà rimedio alla situazione. PROSSIMA SCHEDA

