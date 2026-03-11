Il calciomercato invernale non ha portato molte gioie ai tifosi del Milan. Di fatto, è giunto il solo Niclas Füllkrug a rinforzare l'organico dei rossoneri di Massimiliano Allegri che, per svariati mesi, hanno perso Santiago Giménez. Per il resto, un (bel) colpo in chiave futura, come Alphadjo Cissè e poi soltanto giovani per il Milan Futuro di Massimo Oddo. La Prima Squadra avrebbe avuto bisogno di un altro paio di ritocchi e l'operazione di ernia inguinale di Matteo Gabbia ha solo scoperchiato il vaso di Pandora: la rosa rossonera è corta. L'anno prossimo il club porrà rimedio alla situazione. PROSSIMA SCHEDA