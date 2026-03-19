Nesta su Gattuso: 'Mondiali? Col suo entusiasmo contagerà i giocatori'

Compleanno importante per Alessandro Nesta, che oggi, giovedì 19 marzo 2026, spegne 50 candeline. Per l'occasione speciale, il 'Corriere della Sera' ha intervistato 'Tempesta Perfetta'. Nella bella e lunga intervista concessa al quotidiano, il centrale romano ha rivelato tanti aneddoti sul suo Milan, ma ha voluto spendere anche alcune parole sull'attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso, che tra pochi giorni si giocherà l'accesso ai prossimi Mondiali. Ecco, di seguito le sue dichiarazioni.