Nesta su Gattuso: 'Mondiali? Col suo entusiasmo contagerà i giocatori'

Compleanno importante per Alessandro Nesta, che oggi, giovedì 19 marzo 2026, spegne 50 candeline. Per l'occasione speciale, il 'Corriere della Sera' ha intervistato 'Tempesta Perfetta'. Nella bella e lunga intervista concessa al quotidiano, il centrale romano ha rivelato tanti aneddoti sul suo Milan, ma ha voluto spendere anche alcune parole sull'attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso, che tra pochi giorni si giocherà l'accesso ai prossimi Mondiali. Ecco, di seguito le sue dichiarazioni.
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PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Nesta: “Gattuso ci porterà ai Mondiali? Contagerà i giocatori col suo entusiasmo”
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Ex Milan, Nesta: “Gattuso ci porterà ai Mondiali? Contagerà i giocatori col suo entusiasmo”
Alessandro Nesta, nell'intervista concessa a il 'Corriere della Sera', parla del suo ex compagno al Milan Gennaro Gattuso. Le sue parole sul C.T. della Nazionale in vista dei playoff Mondiali
Su come vede l'ex compagno di squadra Gennaro Gattuso nei panni di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: «La ferocia di Rino non va mai in pausa: anche in vacanza invece di rilassarsi in spiaggia va a correre come un matto. Ora vengo apposta in Italia a Bergamo la prossima settimana per sostenerlo. Se riuscirà a portarci al Mondiale? Con il suo entusiasmo contagerà i giocatori. Non possiamo non qualificarci ma gli azzurri devono assumersi le responsabilità e capire che devono tenere in salute il calcio italiano».
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