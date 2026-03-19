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Ex Milan, Boban: “Szoboszlai? Lo avevamo già chiuso ma poi non si fece”

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Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore e dirigente del Milan Zvonimir Boban ha rivelato un clamoroso retroscena legato a Szoboszlai
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore e dirigente del Milan Zvonimir Boban, ha voluto rivelare alcuni retroscena legati al suo passato in rossonero. Durante il suo mandato da dirigente, in casa Milan s parlava di un possibile approdo di Dominik Szoboszlai, all'epoca calciatore del Salisburgo oggi al Liverpool. Ecco, di seguito, le sue parole sulla possibile trattativa:

Milan, Boban su Szoboslai

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"Nasce come 10, al Salisburgo e nell’Ungheria giocava sempre dietro la punta. Era un ruolo problematico però, ora si è trasformato in un 8 puro che era l’unica logica per farlo diventare un campione. Talento estremo, vede il gioco e tocca il pallone come pochi al mondo. Se mi piace particolarmente? Ovvio che mi piace. Al Milan l’avevamo già chiuso, ma poi non si fece… Un bellissimo giocatore, sono felice che abbia vinto la guerra con sé stesso diventando un giocatore vero. Non aveva velocità e uno contro uno per fare il dieci, non poteva proprio"

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