Valentini commenta: 'Sconfitta clamorosa del Milan contro la Lazio'

Conclusa la 29^ giornata di Serie A, si può dire che il discorso Scudetto , al 99%, è definitivamente chiuso vista la brutta sconfitta del Milan contro la Lazio che ha allontanato i rossoneri a 8 punti di distanza dall' Inter capolista. A proposito del k.o. del Diavolo contro la squadra di Maurizio Sarri si è espresso anche l'ex direttore generale della FIGC Antonello Valentini . Ecco le sue parole rilasciate durante l'Editoriale in onda su 'TMW Radio'.

Milan, le dichiarazioni di Valentini

"Quanto pesa la sconfitta del Milan contro la Lazio? Il Milan ha perso l'ultimo treno per cercare di riagguantare l'Inter per via di una sconfitta clamorosa contro la Lazio. In più c'è stato qualche problema interno, come quello di Leao, imbufalito per la sostituzione. Ora il campionato è chiuso, non solo chiaramente per colpa dello scivolone rossonero, ma perché l'Inter è la squadra più forte".