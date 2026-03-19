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INTERVISTE

Valentini (ex direttore generale FIGC): “Il Milan ha perso in modo clamoroso contro la Lazio”

Valentini commenta: 'Sconfitta clamorosa del Milan contro la Lazio'
Durante l'Editoriale su 'TMW Radio', l'ex direttore generale della FIGC ha commentato la sconfitta del Milan contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Conclusa la 29^ giornata di Serie A, si può dire che il discorso Scudetto, al 99%, è definitivamente chiuso vista la brutta sconfitta del Milan contro la Lazio che ha allontanato i rossoneri a 8 punti di distanza dall'Inter capolista. A proposito del k.o. del Diavolo contro la squadra di Maurizio Sarri si è espresso anche l'ex direttore generale della FIGC Antonello Valentini. Ecco le sue parole rilasciate durante l'Editoriale in onda su 'TMW Radio'.

Milan, le dichiarazioni di Valentini

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"Quanto pesa la sconfitta del Milan contro la Lazio? Il Milan ha perso l'ultimo treno per cercare di riagguantare l'Inter per via di una sconfitta clamorosa contro la Lazio. In più c'è stato qualche problema interno, come quello di Leao, imbufalito per la sostituzione. Ora il campionato è chiuso, non solo chiaramente per colpa dello scivolone rossonero, ma perché l'Inter è la squadra più forte".

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Poi sulla prestazione della Lazio di Sarri: "Detto ciò la Lazio, pur con molte assenze, ha tirato fuori l'orgoglio. È stato anche bello vedere l'Olimpico di nuovo pieno in questo momento così di contrasto con la proprietà. La squadra ha interpretato al meglio il suo ruolo, anche per merito di un allenatore come Sarri".

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