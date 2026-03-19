Morata replica a Cassano: 'Allegri? Avrei anche giocato in porta'

Morata, le parole a 'Viva El Tour'

L'attuale attaccante del Como, ha passato tanti anni alla Juventus sotto la guida di Massimiliano Allegri e durante la lunga intervista con i tre ex calciatori, lo spagnolo ha parlato anche dell'attuale allenatore del Milan. Rispondendo a Cassano che gli ha chiesto per quale motivo giocasse come un terzino nel 4-2-3-1 di Max (giocava in realtà esterno con compiti difensivi, ndr), Morata ha dedicato bellissime parole al suo ex tecnico. "Io avrei giocato anche in porta e sarei stato felice. So che non sei amante di certe persone, però mi hanno dato una grandissima opportunità. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il mister e quando vedrà questo mi manderà un messaggio".