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INTERVISTE

Morata risponde a Cassano: “Allegri mi faceva giocare terzino? Sarei stato felice anche in porta”

Morata replica a Cassano: 'Allegri? Avrei anche giocato in porta'
Alvaro Morata, ospite a 'Viva El Tour' a teatro con Adani, Ventola e Cassano, ha parlato anche di Allegri, attuale allenatore del Milan
Redazione

Qualche sera fa, al 'Teatro degli Arcimboldi' di Milano è andata in scena la sesta tappa di 'Viva El Tour', show teatrale che porta in giro per l'Italia 'Viva El Futbol', il celebre podcast condotto da Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Nella serata milanese, c'era un ospite speciale: Alvaro Morata.

Morata, le parole a 'Viva El Tour'

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L'attuale attaccante del Como, ha passato tanti anni alla Juventus sotto la guida di Massimiliano Allegri e durante la lunga intervista con i tre ex calciatori, lo spagnolo ha parlato anche dell'attuale allenatore del Milan. Rispondendo a Cassano che gli ha chiesto per quale motivo giocasse come un terzino nel 4-2-3-1 di Max (giocava in realtà esterno con compiti difensivi, ndr), Morata ha dedicato bellissime parole al suo ex tecnico. "Io avrei giocato anche in porta e sarei stato felice. So che non sei amante di certe persone, però mi hanno dato una grandissima opportunità. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il mister e quando vedrà questo mi manderà un messaggio".

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Poi parlando delle differenze tra il calcio spagnolo e quello italiano ha aggiunto: "Non c'è grande differenza. Penso che negli ultimi anni della Spagna sono arrivati tanti giocatori forti da Real e Barcellona, ma per la situazione economica. Avevano bisogno di buttare fuori giocatori. Non è che non ci sono italiani, vanno fatti giocare e sbagliare partite. Per me ci sono tantissimi talenti italiani".

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E poi, stilando la sua top 11 spagnola di tutti i tempi, al momento di scegliere il miglior numero 6, fa una scelta singolare ma simpatica: "Chi scelgo tra Xavi, Pedri, Fabregas, Koke, Fabian Ruiz e Bakero? Scelgo il mister, vediamo se mi fa giocare un po' di più domenica". Arrivato in prestito dal Milan per riscattarsi dopo la stagione negativa, ha perso il posto da titolare in favore di Douvikas a causa di prestazioni non sufficienti e di molteplici infortuni.

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