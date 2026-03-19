Morata replica a Cassano: 'Allegri? Avrei anche giocato in porta'

Poi parlando delle differenze tra il calcio spagnolo e quello italiano ha aggiunto: "Non c'è grande differenza. Penso che negli ultimi anni della Spagna sono arrivati tanti giocatori forti da Real e Barcellona, ma per la situazione economica. Avevano bisogno di buttare fuori giocatori. Non è che non ci sono italiani, vanno fatti giocare e sbagliare partite. Per me ci sono tantissimi talenti italiani".
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E poi, stilando la sua top 11 spagnola di tutti i tempi, al momento di scegliere il miglior numero 6, fa una scelta singolare ma simpatica: "Chi scelgo tra Xavi, Pedri, Fabregas, Koke, Fabian Ruiz e Bakero? Scelgo il mister, vediamo se mi fa giocare un po' di più domenica". Arrivato in prestito dal Milan per riscattarsi dopo la stagione negativa, ha perso il posto da titolare in favore di Douvikas a causa di prestazioni non sufficienti e di molteplici infortuni.
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