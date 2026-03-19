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Milan, meglio Leao o Giroud come prima punta? I dati parlano chiaro

Leao e Giroud a confronto: le statistiche da numero 9 sorprendono
Leao come prima punta del Milan sta facendo male per molti, ma il paragone con Giroud nella stagione 23/24 dà ragione al portoghese
Redazione

Dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio che ha praticamente chiuso qualsiasi discorso lasciato aperto dall'Inter per una possibile rimonta Scudetto, non si fa altro che parlare di un giocatore rossonero in particolare. Intendiamo, ovviamente, Rafael Leao. Il portoghese, protagonista di una brutta gara contro i biancocelesti, è al centro dell'occhio del ciclone da alcuni giorni per l'episodio avvenuto al 67' del match.

Allegri decide di sostituirlo, ma la sua uscita dal campo è un grande insieme di gesti non belli da vedere in un campo da calcio. Prima la camminata lenta nonostante lo svantaggio, poi l'intervento (che non ha prodotto l'effetto sperato) di capitan Maignan per farlo accelerare e poi il doppio rifiuto di abbraccio tentato dal tecnico toscano. Il tutto, come ben si è capito, è partito dalla rabbia del numero 10 nei confronti di Pulisic, reo di non avergli passato il pallone in due situazioni che sembravano due potenziali occasioni da gol.

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Nelle ultime ore il dibattitto su Leao è continuato sulla sua posizione in campo. Lui non nasce come prima punta, ma con discreti risultati e senza una forma fisica eccezionale, sta guidando l'attacco del Milan attualmente secondo in campionato. Visto che Leao sembra così in difficoltà, il portale specializzato in statistiche 'Opta Paolo' ha voluto fare un confronto con l'ultimo grande numero 9 del Diavolo, ovvero Olivier Giroud. Per caratteristiche due attaccanti molto diversi, eppure, i dati in cui un giocatore come il francese dovrebbe eccellere sono quelli in cui Leao ha fatto, finora, meglio.

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Per questa comparazione sono stati presi i numeri della stagione più prolifica del francese, vale a dire l'annata 23/24 dove registrò 15 gol in Serie A. Andando nello specifico, l'attuale Leao punta a quota 9 gol è meglio in quasi tutti i parametri rispetto all'ex rossonero. Leao registra numeri superiori per tocchi in area (4,5 contro 3,7), sponde (2,2 contro 1,3) e recuperi (1,4 contro 0,9). Il paragone resta in perfetta parità per tiri tentati (2,2) e media realizzativa (0,4). In campo non sarà il migliore degli attaccanti, ma forse non è lui il primo problema del Milan. Non ci sono dubbi che da esterno dia un apporto migliore, ma i dati nel calcio difficilmente mentono.

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