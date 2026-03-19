Leao e Giroud a confronto: le statistiche da numero 9 sorprendono

Nelle ultime ore il dibattitto su Leao è continuato sulla sua posizione in campo . Lui non nasce come prima punta, ma con discreti risultati e senza una forma fisica eccezionale, sta guidando l'attacco del Milan attualmente secondo in campionato. Visto che Leao sembra così in difficoltà, il portale specializzato in statistiche 'Opta Paolo' ha voluto fare un confronto con l'ultimo grande numero 9 del Diavolo, ovvero Olivier Giroud . Per caratteristiche due attaccanti molto diversi, eppure, i dati in cui un giocatore come il francese dovrebbe eccellere sono quelli in cui Leao ha fatto, finora, meglio.

Per questa comparazione sono stati presi i numeri della stagione più prolifica del francese, vale a dire l'annata 23/24 dove registrò 15 gol in Serie A. Andando nello specifico, l'attuale Leao punta a quota 9 gol è meglio in quasi tutti i parametri rispetto all'ex rossonero. Leao registra numeri superiori per tocchi in area (4,5 contro 3,7), sponde (2,2 contro 1,3) e recuperi (1,4 contro 0,9). Il paragone resta in perfetta parità per tiri tentati (2,2) e media realizzativa (0,4). In campo non sarà il migliore degli attaccanti, ma forse non è lui il primo problema del Milan. Non ci sono dubbi che da esterno dia un apporto migliore, ma i dati nel calcio difficilmente mentono.