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Lille, Giroud: “Se continuo a giocare? Vedremo se il fisico regge. Non c’è nulla di deciso”

Lille, Giroud: 'Se continuo a giocare? Vedremo se il fisico regge. Non c'è nulla di deciso'
Olivier Giroud, attaccante del Lille e al Milan per tre stagioni nel recente passato (2021-2024), compirà 40 anni il prossimo 30 settembre: al termine dell'annata potrebbe ritirarsi o andare avanti qualora il fisico glielo consentirà
Daniele Triolo Redattore 

Olivier Giroud ha regalato tante gioie, per tre stagioni, dal 2021 al 2024, ai tifosi del Milan. Giunto dal Chelsea per un milione di euro di base fissa più un milione di euro di bonus, da semplice vice di Zlatan Ibrahimović è rapidamente diventato l'attaccante principale del Diavolo di Stefano Pioli.

L'ex Milan Giroud potrebbe smettere a fine stagione

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Con la maglia numero 9 sulle spalle, Giroud ha disputato 132 partite in rossonero, segnato 49 gol e fornito 20 assist. Ha vinto, da grande protagonista, l'ultimo Scudetto, quello del 2022, con il Diavolo ed è sempre rimasto molto legato all'ambiente, ai colori ed ai tifosi rossoneri.

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Ora, dopo un'esperienza non proprio edificante nella MLS statunitense con i Los Angeles FC, Giroud è tornato in Europa, più precisamente in patria. Da questa stagione, infatti, veste la maglia del Lille in Ligue 1: lo farà anche l'anno venturo oppure, alla soglia dei 40 anni (li compirà il prossimo 30 settembre), ha deciso di smettere di giocare?

"Finché puoi giocare e ci sono le condizioni giuste, bisogna approfittarne"

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Ecco cosa ha detto Giroud, nelle scorse ore, a 'RMC Sport' sul suo futuro. "Finché puoi giocare e ci sono le condizioni giuste, bisogna approfittarne. Ora resta da vedere se il fisico regge. Vedremo. Non c'è nulla di deciso. È necessario che tutte le condizioni siano soddisfatte, che tutti siano fiduciosi e che il club abbia delle necessità".

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Giroud ha firmato per un solo anno con il Lille, nel suo contratto non c'è alcuna opzione di rinnovo. Nel caso, dunque, decidesse di andare avanti dovrebbe rinegoziare l'accordo con i 'Dogues'. Intanto, però, potremmo vederlo sulla tv francese per commentare qualche partita dei Mondiali. "Vedremo, può darsi che faccia qualche partita dei gironi. Dipenderà anche dal fatto se continuerò a giocare o meno", la chiosa di Oli G sul tema.

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