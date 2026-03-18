Ora, dopo un'esperienza non proprio edificante nella MLS statunitense con i Los Angeles FC, Giroud è tornato in Europa, più precisamente in patria. Da questa stagione, infatti, veste la maglia del Lille in Ligue 1: lo farà anche l'anno venturo oppure, alla soglia dei 40 anni (li compirà il prossimo 30 settembre), ha deciso di smettere di giocare?
"Finché puoi giocare e ci sono le condizioni giuste, bisogna approfittarne"—
Ecco cosa ha detto Giroud, nelle scorse ore, a 'RMC Sport' sul suo futuro. "Finché puoi giocare e ci sono le condizioni giuste, bisogna approfittarne. Ora resta da vedere se il fisico regge. Vedremo. Non c'è nulla di deciso. È necessario che tutte le condizioni siano soddisfatte, che tutti siano fiduciosi e che il club abbia delle necessità".
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Giroud ha firmato per un solo anno con il Lille, nel suo contratto non c'è alcuna opzione di rinnovo. Nel caso, dunque, decidesse di andare avanti dovrebbe rinegoziare l'accordo con i 'Dogues'. Intanto, però, potremmo vederlo sulla tv francese per commentare qualche partita dei Mondiali. "Vedremo, può darsi che faccia qualche partita dei gironi. Dipenderà anche dal fatto se continuerò a giocare o meno", la chiosa di Oli G sul tema.
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