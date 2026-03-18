Ora, dopo un'esperienza non proprio edificante nella MLS statunitense con i Los Angeles FC , Giroud è tornato in Europa , più precisamente in patria. Da questa stagione, infatti, veste la maglia del Lille in Ligue 1 : lo farà anche l'anno venturo oppure, alla soglia dei 40 anni (li compirà il prossimo 30 settembre ), ha deciso di smettere di giocare?

"Finché puoi giocare e ci sono le condizioni giuste, bisogna approfittarne"

Ecco cosa ha detto Giroud, nelle scorse ore, a 'RMC Sport' sul suo futuro. "Finché puoi giocare e ci sono le condizioni giuste, bisogna approfittarne. Ora resta da vedere se il fisico regge. Vedremo. Non c'è nulla di deciso. È necessario che tutte le condizioni siano soddisfatte, che tutti siano fiduciosi e che il club abbia delle necessità".