Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Tare a cena per Retegui: costo dell’operazione e stipendio per il bomber

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Tare a cena per Retegui: costo dell’operazione e stipendio per il bomber

Calciomercato Milan, Tare a cena con l'agente di Retegui: è lui il favorito per l'attacco
Sembra essere Mateo Retegui, italo-argentino classe 1999 ex Genoa e Atalanta e attualmente all'Al-Qadsiah, il bomber scelto dal Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato. Igli Tare a cena con il suo agente. Le ultime news di 'Tuttosport'
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola ha rivelato come venerdì sera, nel cuore di Milano, abbiano cenato insieme Igli Tare, direttore sportivo del Milan e Alessandro Moggi, uno degli agenti di Mateo Retegui, per parlare della situazione del centravanti italo-argentino, obiettivo dei rossoneri per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Il Milan aveva puntato Retegui, con il direttore tecnico Geoffrey Moncada, già nell'estate 2024 quando giocava con il Genoa, prima di virare su Álvaro Morata come sostituto di Olivier Giroud. Ma anche l'anno scorso, con Tare al comando, il Diavolo aveva fatto un tentativo con l'Atalanta per mettere le mani sul suo cartellino.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, scatto Retegui: lui il bomber del futuro?

—  

Tentativo non andato a buon fine, visto l'ingresso in campo dell'Al-Qadsiah che, versando più di 60 milioni di euro alla 'Dea' e uno stipendio 'monstre' al calciatore, ha scombinato qualsiasi piano milanista. Così Retegui è finito in Arabia Saudita ma, secondo 'Tuttosport', in presenza di una grande chance per tornare nel nostro campionato, tornerebbe subito molto volentieri.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha chiesto ai suoi dirigenti - come principale rinforzo di calciomercato per la stagione 2026-2027 - un centravanti che faccia 20 gol a stagione. Uno come Retegui. Ecco perché la cena amichevole tra due amici calcistici di vecchia data come Tare e Moggi non va sottovalutata.

Stipendio esagerato, il Milan potrebbe riconoscergliene un terzo

—  

Il Milan, infatti, sta cercando di capire i margini economici di manovra e l'effettiva fattibilità dell'operazione Retegui. Impensabile, ovviamente, riconoscere al centravanti lo stipendio di 16 milioni di euro netti all'anno che gli danno gli arabi. Il Milan arriverebbe al massimo a 5 più bonus, garantendogli magari un contratto di cinque anni.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: Tare prova a bruciare un top club >>>

Questa l'ipotesi di partenza, con il costo del suo cartellino sui 45-50 milioni di euro. Questo a meno che la guerra in corso in Medio Oriente non induca, per precauzione, al 'fuggi fuggi' anche dall'Arabia Saudita. A quel punto, ha chiosato 'Tuttosport', si potrebbero sviluppare una serie di opportunità per imbastire l'operazione. Magari anche in prestito con diritto di riscatto e incentivo all'esodo per coprire gran parte dello stipendio di Retegui.

Leggi anche
Calciomercato Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: Tare prova a bruciare un top club
Calciomercato, Moretto: “Leao? Se arrivasse un’offerta adeguata, il Milan la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA