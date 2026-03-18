Tentativo non andato a buon fine, visto l'ingresso in campo dell' Al-Qadsiah che, versando più di 60 milioni di euro alla 'Dea' e uno stipendio 'monstre' al calciatore, ha scombinato qualsiasi piano milanista. Così Retegui è finito in Arabia Saudita ma, secondo 'Tuttosport', in presenza di una grande chance per tornare nel nostro campionato, tornerebbe subito molto volentieri.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha chiesto ai suoi dirigenti - come principale rinforzo di calciomercato per la stagione 2026-2027 - un centravanti che faccia 20 gol a stagione. Uno come Retegui. Ecco perché la cena amichevole tra due amici calcistici di vecchia data come Tare e Moggi non va sottovalutata.