Calciomercato Milan, scatto Retegui: lui il bomber del futuro?—
Tentativo non andato a buon fine, visto l'ingresso in campo dell'Al-Qadsiah che, versando più di 60 milioni di euro alla 'Dea' e uno stipendio 'monstre' al calciatore, ha scombinato qualsiasi piano milanista. Così Retegui è finito in Arabia Saudita ma, secondo 'Tuttosport', in presenza di una grande chance per tornare nel nostro campionato, tornerebbe subito molto volentieri.
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha chiesto ai suoi dirigenti - come principale rinforzo di calciomercato per la stagione 2026-2027 - un centravanti che faccia 20 gol a stagione. Uno come Retegui. Ecco perché la cena amichevole tra due amici calcistici di vecchia data come Tare e Moggi non va sottovalutata.
Stipendio esagerato, il Milan potrebbe riconoscergliene un terzo—
Il Milan, infatti, sta cercando di capire i margini economici di manovra e l'effettiva fattibilità dell'operazione Retegui. Impensabile, ovviamente, riconoscere al centravanti lo stipendio di 16 milioni di euro netti all'anno che gli danno gli arabi. Il Milan arriverebbe al massimo a 5 più bonus, garantendogli magari un contratto di cinque anni.
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Questa l'ipotesi di partenza, con il costo del suo cartellino sui 45-50 milioni di euro. Questo a meno che la guerra in corso in Medio Oriente non induca, per precauzione, al 'fuggi fuggi' anche dall'Arabia Saudita. A quel punto, ha chiosato 'Tuttosport', si potrebbero sviluppare una serie di opportunità per imbastire l'operazione. Magari anche in prestito con diritto di riscatto e incentivo all'esodo per coprire gran parte dello stipendio di Retegui.
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