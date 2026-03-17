Moretto: 'Leao? Se arrivasse un'offerta importante, il Milan la valuterebbe'

Dopo quello che è successo nel secondo tempo di Lazio-Milan , intorno a Rafael Leao si è alzato un grande polverone mediatico tra il ' caso Pulisic e Allegri ' e le voci di mercato su una sua possibile cessione in estate . A fare chiarezza sul portoghese e il suo futuro ci ha pensato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto . Ecco le sue parole dall'ultimo video YouTube pubblicato sul canale di Fabrizio Romano.

Calciomercato Milan, Moretto su Leao e il suo futuro

"Dopo quello che è successo a Roma, questa situazione di tensione più che litigata, con Leao, stizzito dopo la sostituzione, si è iniziato a generare un polverone importante intorno al futuro del giocatore e a quello che ne consegue. Vogliamo cercare di fare chiarezza, ma anche di stemperare un po’ quelle che sono le acque. Sì, è vero, Leao voleva rimanere in campo e giocarsi le proprie carte, voleva segnare, era stizzito per quello che è successo. La sostituzione l’ha toccato. Poi che la reazione si stata negativa e sbagliata lo sa anche Leao. Sa di aver sbagliato, sa di essersi lamentato in un modo quasi eccessivo, esagerato. Ma Leao ha già chiesto scusa alla dirigenza, ai compagni, alla società. Il caso Leao di fatto è già rientrato, dal punto di vista comportamentale è vero, il Milan magari si aspettava un atteggiamento diverso, ma Leao ha riconosciuto di aver sbagliato e le parti ora cercano di andare avanti tranquillamente insieme".