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Calciomercato, Moretto: “Leao? Se arrivasse un’offerta adeguata, il Milan la potrebbe valutare”

Moretto: 'Leao? Se arrivasse un'offerta importante, il Milan la valuterebbe'
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto chiarezza sulla situazione di Rafa Leao dopo Lazio-Milan e ha parlato anche del suo futuro
Redazione

Dopo quello che è successo nel secondo tempo di Lazio-Milan, intorno a Rafael Leao si è alzato un grande polverone mediatico tra il 'caso Pulisic e Allegri' e le voci di mercato su una sua possibile cessione in estate. A fare chiarezza sul portoghese e il suo futuro ci ha pensato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto. Ecco le sue parole dall'ultimo video YouTube pubblicato sul canale di Fabrizio Romano.

Calciomercato Milan, Moretto su Leao e il suo futuro

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"Dopo quello che è successo a Roma, questa situazione di tensione più che litigata, con Leao, stizzito dopo la sostituzione, si è iniziato a generare un polverone importante intorno al futuro del giocatore e a quello che ne consegue. Vogliamo cercare di fare chiarezza, ma anche di stemperare un po’ quelle che sono le acque. Sì, è vero, Leao voleva rimanere in campo e giocarsi le proprie carte, voleva segnare, era stizzito per quello che è successo. La sostituzione l’ha toccato. Poi che la reazione si stata negativa e sbagliata lo sa anche Leao. Sa di aver sbagliato, sa di essersi lamentato in un modo quasi eccessivo, esagerato. Ma Leao ha già chiesto scusa alla dirigenza, ai compagni, alla società. Il caso Leao di fatto è già rientrato, dal punto di vista comportamentale è vero, il Milan magari si aspettava un atteggiamento diverso, ma Leao ha riconosciuto di aver sbagliato e le parti ora cercano di andare avanti tranquillamente insieme".

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Matteo Moretto ha poi parlato del futuro di Leao: "Da un punto di vista contrattuale è chiaro che Leao ha un contratto in scadenza nel 2028 e come vi abbiamo detto più volte la società sta cercando di rinnovarlo. Sta cercando di prolungare senza che si arrivi ad un miglioramento del salario. Leao è già tra i più pagati nel Milan, come Maignan: circa 5 milioni di euro di base fissa + 2 di bonus. Il tetto è quello ed il Milan non vuole sforarlo. Ma il Milan sta cercando di prolungare la durata del contratto di Leao: diciamo che questo tipo di prolungamento non esclude che in estate, qualora dovesse arrivare un’offerta importante, il Milan la valuterebbe come l’ha valutata per Reijnders o altri calciatori importanti. Se l’offerta dovesse essere sufficientemente adeguata, non dico fuori mercato, ma comunque importante il Milan la potrebbe valutare. Queste sono le leggi del mercato, questa è la politica del Milan. Ma non solo del Milan, anche di tanti altri club in Italia".

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