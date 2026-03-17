Moretto: 'Leao? Se arrivasse un'offerta importante, il Milan la valuterebbe'

Matteo Moretto ha poi parlato del futuro di Leao: "Da un punto di vista contrattuale è chiaro che Leao ha un contratto in scadenza nel 2028 e come vi abbiamo detto più volte la società sta cercando di rinnovarlo. Sta cercando di prolungare senza che si arrivi ad un miglioramento del salario. Leao è già tra i più pagati nel Milan, come Maignan: circa 5 milioni di euro di base fissa + 2 di bonus. Il tetto è quello ed il Milan non vuole sforarlo. Ma il Milan sta cercando di prolungare la durata del contratto di Leao: diciamo che questo tipo di prolungamento non esclude che in estate, qualora dovesse arrivare un’offerta importante, il Milan la valuterebbe come l’ha valutata per Reijnders o altri calciatori importanti. Se l’offerta dovesse essere sufficientemente adeguata, non dico fuori mercato, ma comunque importante il Milan la potrebbe valutare. Queste sono le leggi del mercato, questa è la politica del Milan. Ma non solo del Milan, anche di tanti altri club in Italia".
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