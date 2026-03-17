Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Il Diavolo cerca Goretzka. Allegri vuole ...'

"Al Milan Goretzka piace, però piace anche a Marotta e all'Inter magari per il post Calhanoglu. Ci sarebbe un derby per Goretzka. Allegri vuole quattro Rabiot e uno dei quattro potrebbe essere anche Goretzka. Non vuole ragazzini, giocatori di prospettiva. Vuole spendere soldi per giocatori con carisma, importanza, serietà. Giocatori da Champions League come Goretzka. Vediamo se il Milan sarà bravo a muoversi e a superare la concorrenza dell'Inter. Il Milan cerca quattro giocatori e Goretzka è uno di questi, vedremo chi vincerà questo braccio di ferro con l'Inter. Servono quei giocatori lì".