Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Il Diavolo cerca Goretzka. Allegri vuole ...'

Continuano le voci sul calciomercato del Milan: oltre alla possibile cessione di Leao con il possibile interesse nei confronti di Nusa, il Diavolo dovrà rinforzare molto la rosa in vista della possibile partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Tra i possibili obiettivi ci sarebbe anche Leon Goretzka che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. Il giornalista Carlo Pellegatti ne ha parlato su 'YouTube'.
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Pellegatti svela: “II Milan cerca quattro giocatori e Goretzka è uno di questi”. Allegri vuole …
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan, delle richieste di Allegri e del possibile colpo Goretzka. L'estratto da 'YouTube'
"Al Milan Goretzka piace, però piace anche a Marotta e all'Inter magari per il post Calhanoglu. Ci sarebbe un derby per Goretzka. Allegri vuole quattro Rabiot e uno dei quattro potrebbe essere anche Goretzka. Non vuole ragazzini, giocatori di prospettiva. Vuole spendere soldi per giocatori con carisma, importanza, serietà. Giocatori da Champions League come Goretzka. Vediamo se il Milan sarà bravo a muoversi e a superare la concorrenza dell'Inter. Il Milan cerca quattro giocatori e Goretzka è uno di questi, vedremo chi vincerà questo braccio di ferro con l'Inter. Servono quei giocatori lì".
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