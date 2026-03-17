Goretzka, che ha sfiorato la Juventus già due volte in passato, piace - come noto - molto anche al Milan, da mesi in contatto con i suoi rappresentanti, l'agenzia Roof. Anche il club bianconero, però, ha iniziato il pressing sull'entourage per superare i rossoneri e l'Inter e accontentare, così, il desiderio di Spalletti. Goretzka sta valutando le diverse proposte e sicuramente la possibilità di disputare la Champions League avrà un peso nei suoi ragionamenti.