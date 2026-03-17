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Calciomercato, attento Milan: la Juventus di Spalletti fa sul serio per Goretzka

Calciomercato, attento Milan: la Juventus di Spalletti fa sul serio per Goretzka
Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, sarà protagonista nel calciomercato estivo: lo vogliono Milan e Juventus, ma non soltanto. Ecco le ultime news da 'La Gazzetta dello Sport'
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola il sogno Sandro Tonali, per la prossima sessione estiva di calciomercato, si sta facendo via via sempre più complicato per la Juventus di Luciano Spalletti per via della ricca concorrenza di Arsenal e Manchester United sul centrocampista del Newcastle, al Milan per tre stagioni, dal 2020 al 2023.

Motivo per cui la Juventus ha spostato le proprie attenzioni su Leon Goretzka. Classe 1995, il centrocampista tedesco ex Bochum e Schalke 04 lascerà - a parametro zero - il Bayern Monaco a fine stagione dopo otto anni di onorata militanza nel club con cui ha vinto tutto, in Germania, in Europa e nel Mondo.

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Goretzka, che ha sfiorato la Juventus già due volte in passato, piace - come noto - molto anche al Milan, da mesi in contatto con i suoi rappresentanti, l'agenzia Roof. Anche il club bianconero, però, ha iniziato il pressing sull'entourage per superare i rossoneri e l'Inter e accontentare, così, il desiderio di Spalletti. Goretzka sta valutando le diverse proposte e sicuramente la possibilità di disputare la Champions League avrà un peso nei suoi ragionamenti.

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