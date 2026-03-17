Fofana: “Posso essere più efficace di così. Mondiali? Prima devo fare bene con il Milan”. E su Allegri …
E con un vantaggio di 7 punti sulla Juventus, quinta in graduatoria. Pertanto, in perfetta linea con l'obiettivo stagionale, ovvero la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League. Ora ci sarà da finire il campionato nel miglior modo possibile, arrivando velocemente a quota 75 punti. Risultato che, più o meno, dovrebbe essere sufficiente a garantire l'ingresso nel torneo.
I giocatori alla Modrić e alla Rabiot alzano subito il livello—
Poi, per la prossima stagione, Allegri ha già le idee chiare. Il tecnico livornese è contento del Milan che ha attualmente a disposizione, ma è naturale che, in un'annata dove il Diavolo vorrà essere protagonista tanto in Italia quanto in Europa, servirà un calciomercato di qualità. E, tal proposito, Allegri - secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola - ha delle richieste ben precise per la società rossonera.
L'allenatore vuole quattro giocatori strutturati, pronti all'uso, come sono stati in questa stagione Luka Modrić e Adrien Rabiot. Non è una preclusione verso i giovani da formare e crescere, ci mancherebbe, ma Allegri ha la convinzione (secondo il 'CorSera' per giunta condivisibile) che soltanto così l'anno prossimo il Milan potrà alzare il livello e tornare a essere competitivo fino alla fine su più fronti.
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