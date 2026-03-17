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Calciomercato, le richieste di Allegri per un Milan di livello nella prossima stagione

Calciomercato, le richieste di Allegri per un Milan di livello nella prossima stagione
In casa Milan già si pensa al calciomercato per l'estate e Massimiliano Allegri, in tal senso, ha già le idee piuttosto chiare. L'allenatore livornese sa benissimo cosa serve a questo Diavolo per compiere un ulteriore salto di qualità
Daniele Triolo Redattore 

Si poteva fare meglio in Coppa Italia (eliminazione agli ottavi di finale per mano della Lazio) e in Supercoppa Italiana (sfumata in semifinale contro il Napoli), è vero. Ma, tutto sommato, considerando da dove si era partiti, il Milan di Massimiliano Allegri ha disputato finora una buona stagione.

Calciomercato Milan, Allegri sa bene cosa serve a questa squadra

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Il Diavolo era reduce da un ottavo posto in campionato, dalla mancata qualificazione alle coppe europee e da una finale di Coppa Italia persa giocando in maniera orribile. Ha attraversato una rivoluzione dell'organico e in panchina. Eppure ha collezionato 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte in 29 partite di Serie A, stazionando momentaneamente al secondo posto in classifica, con 60 punti, a - 8 dalla vetta.

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E con un vantaggio di 7 punti sulla Juventus, quinta in graduatoria. Pertanto, in perfetta linea con l'obiettivo stagionale, ovvero la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League. Ora ci sarà da finire il campionato nel miglior modo possibile, arrivando velocemente a quota 75 punti. Risultato che, più o meno, dovrebbe essere sufficiente a garantire l'ingresso nel torneo.

I giocatori alla Modrić e alla Rabiot alzano subito il livello

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Poi, per la prossima stagione, Allegri ha già le idee chiare. Il tecnico livornese è contento del Milan che ha attualmente a disposizione, ma è naturale che, in un'annata dove il Diavolo vorrà essere protagonista tanto in Italia quanto in Europa, servirà un calciomercato di qualità. E, tal proposito, Allegri - secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola - ha delle richieste ben precise per la società rossonera.

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L'allenatore vuole quattro giocatori strutturati, pronti all'uso, come sono stati in questa stagione Luka Modrić e Adrien Rabiot. Non è una preclusione verso i giovani da formare e crescere, ci mancherebbe, ma Allegri ha la convinzione (secondo il 'CorSera' per giunta condivisibile) che soltanto così l'anno prossimo il Milan potrà alzare il livello e tornare a essere competitivo fino alla fine su più fronti.

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