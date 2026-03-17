In casa Milan già si pensa al calciomercato per l'estate e Massimiliano Allegri, in tal senso, ha già le idee piuttosto chiare. L'allenatore livornese sa benissimo cosa serve a questo Diavolo per compiere un ulteriore salto di qualità

Si poteva fare meglio in Coppa Italia (eliminazione agli ottavi di finale per mano della Lazio ) e in Supercoppa Italiana (sfumata in semifinale contro il Napoli ), è vero. Ma, tutto sommato, considerando da dove si era partiti, il Milan di Massimiliano Allegri ha disputato finora una buona stagione.

Calciomercato Milan, Allegri sa bene cosa serve a questa squadra

Il Diavolo era reduce da un ottavo posto in campionato, dalla mancata qualificazione alle coppe europee e da una finale di Coppa Italia persa giocando in maniera orribile. Ha attraversato una rivoluzione dell'organico e in panchina. Eppure ha collezionato 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte in 29 partite di Serie A, stazionando momentaneamente al secondo posto in classifica, con 60 punti, a - 8 dalla vetta.