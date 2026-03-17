Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma il Milan - come ormai ben sapete - è già pienamente operativo in vista della stagione 2026-2027. Prova ne è la trattativa con il Corinthians per il giovane centrocampista brasiliano André. Al di là di come andrà a finire, è segno di come l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare siano pronti a cogliere le occasioni che il palcoscenico - italiano e internazionale - propone al Diavolo. Rispetto alle passate stagioni, in società sembra registrarsi anche un cambio di direzione. O, per meglio dire, di filosofia. PROSSIMA SCHEDA
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Calciomercato Milan, Tare piazza un colpo ‘alla Modric’: ecco chi ha puntato
Il Milan è sempre attento alle occasioni che il calciomercato - italiano e internazionale - può proporre e, rispetto al recente passato, che vedeva i rossoneri non particolarmente attivi su quel fronte, ora fanno gola anche giocatori a parametro...
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