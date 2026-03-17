'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul momento di Rafael Leao , attaccante del Milan , uscito dal prato dell'Olimpico di Roma , durante la partita poi persa dai rossoneri contro la Lazio , in un mare di polemiche. A digiuno da due partite, il numero 10 rossonero non ha avuto neanche un'occasione contro i biancocelesti e, per la 'rosea', era questo il motivo della frustrazione del giocatore nel momento della sostituzione con Niclas Füllkrug al 67' .

Calciomercato Milan, Leao sul piede di partenza? Ecco come stanno le cose

Leao, uscendo, ha 'dribblato' il tentativo di calmarlo del capitano Mike Maignan e gli abbracci del tecnico Massimiliano Allegri: non è stata una scena edificante, certo, anche se, di positivo, c'è il fatto che Leao volesse restare in campo per aiutare la squadra. Così come ha sempre fatto in questa stagione. Un'annata che lo ha visto sacrificarsi in un ruolo non suo (non più esterno d'attacco, bensì centravanti) e anche quando non è stato al meglio della condizione fisica.