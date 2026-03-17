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2025 al top, 2026 horror: Milan, e se partisse anche Pulisic? Il ‘CorSera’ ipotizza una cosa

Milan, anche Pulisic non è più incedibile: c'è un sospetto che inizia a farsi strada
Non soltanto Rafael Leao, anche l'altro attaccante Christian Pulisic potrebbe avere i bagagli pronti per salutare il Milan a fine stagione. Le ultime news sullo statunitense, artefice finora di un 2026 tutt'altro che da ricordare
Daniele Triolo Redattore 

Non soltanto Rafael Leao nell'occhio del ciclone, in questi giorni, dopo quanto successo durante e dopo Lazio-Milan, ma anche uno dei motivi delle sue lamentele, ovvero Christian Pulisic. Il portoghese, infatti, nella sua sceneggiata con polemiche durante la sostituzione di domenica sera all'Olimpico, ce l'aveva con il compagno di squadra, che non gli aveva servito il pallone in due azioni potenzialmente pericolose.

Milan, e se Pulisic stesse pensando ad altro?

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Stamattina si parla di un possibile addio di Leao a fine stagione in caso di offerte, ma un discorso simile il 'Corriere della Sera' oggi in edicola lo ha fatto anche per l'irriconoscibile Pulisic. Dopo una prima parte di stagione al top, il numero 11 rossonero si è fermato al 28 dicembre 2025 e al gol che aveva rotto gli equilibri nel match in casa poi vinto contro l'Hellas Verona per 3-0. Nel 2026, Pulisic non è mai andato a segno e non ha neanche fornito un assist.

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Il 'CorSera' ha scritto: "Testa già all’estate? A un torneo da giocare in casa, dove avrà un ruolo da testimonial anche oltre lo sport? Di certo la borsite cronica lo danneggia, ma adesso i numeri sono preoccupanti", facendo intuire come vi sia il sospetto che Pulisic, forse, abbia la testa già ai Mondiali, che i suoi Stati Uniti d'America organizzeranno e e ospiteranno con Messico e Canada. Il Milan, nel caso di Pulisic, a differenza di quello di Leao, spinge per il rinnovo immediato perché vorrebbe tenerlo a lungo. Ma la rassegna iridata sarà un crocevia.

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