Il 'CorSera' ha scritto: "Testa già all’estate? A un torneo da giocare in casa, dove avrà un ruolo da testimonial anche oltre lo sport? Di certo la borsite cronica lo danneggia, ma adesso i numeri sono preoccupanti", facendo intuire come vi sia il sospetto che Pulisic, forse, abbia la testa già ai Mondiali, che i suoi Stati Uniti d'America organizzeranno e e ospiteranno con Messico e Canada. Il Milan, nel caso di Pulisic, a differenza di quello di Leao, spinge per il rinnovo immediato perché vorrebbe tenerlo a lungo. Ma la rassegna iridata sarà un crocevia.