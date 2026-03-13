Calciomercato Milan, Tare punta Lewandowski. Mentre Allegri vuole ...

'Il Corriere della Sera' è sicuro: il Milan continuerà con Allegri dopo la stagione molto positiva che sta portando avanti. Come scrive il quotidiano: "In estate la missione sarà trovare l’allineamento giusto con la dirigenza per alzare il livello". Obiettivo? Puntare allo Scudetto. Allegri avrebbe chiesto di essere più coinvolto sulle scelte sul calciomercato e dovrebbe essere accontentato. La rosa dovrà essere quasi raddoppiata e il colpo più importante potrebbe essere in attacco dove serve una prima punta. C'è il nome di Kean, ma i 62 milioni della clausola rescissoria sarebbero troppi.