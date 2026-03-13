Calciomercato Milan, Tare punta Lewandowski. Mentre Allegri vuole ...

'Il Corriere della Sera' è sicuro: il Milan continuerà con Allegri dopo la stagione molto positiva che sta portando avanti. Come scrive il quotidiano: "In estate la missione sarà trovare l’allineamento giusto con la dirigenza per alzare il livello". Obiettivo? Puntare allo Scudetto. Allegri avrebbe chiesto di essere più coinvolto sulle scelte sul calciomercato e dovrebbe essere accontentato. La rosa dovrà essere quasi raddoppiata e il colpo più importante potrebbe essere in attacco dove serve una prima punta. C'è il nome di Kean, ma i 62 milioni della clausola rescissoria sarebbero troppi.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Allegri coinvolto nelle scelte sul calciomercato. Attacco occhio a Lewandowski
CALCIOMERCATO MILAN
Allegri coinvolto nelle scelte sul calciomercato. Attacco occhio a Lewandowski
Calciomercato Milan, Roberto Lewandowski potrebbe essere ancora nel mirino dei rossoneri in vista di questa estate. I dettagli da 'Il Corriere della Sera'
LEGGI ANCHE: Estupinan ceduto? Il Milan punta l'esterno a tutta fascia. Occhio al colpo di calciomercato>>>
Il quotidiano parla anche di Robert Lewandowski che ha un contratto in scadenza a giugno e potrebbe lasciare il Barcellona. L'attaccante polacco sarebbe da tempo nei radar del direttore sportivo Tare. Potrebbe essere un altro colpo importante a livello di esperienza e leadership, come lo sono stati Rabiot e Modric in estate. Vedremo se il Diavolo ci proverà davvero. I costi potrebbero essere molto elevati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA