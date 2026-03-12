Pianeta Milan
Calciomercato, quale futuro per Lewandowski? Milan e Juventus ci pensano ma c’è un problema

Robert Lewandowski, classe 1988, attaccante polacco in scadenza di contratto con il Barcellona, può diventare un'occasione di calciomercato per Milan e Juventus? Il punto dei due esperti Fabrizio Romano e Matteo Moretto
Al termine di questa stagione (30 giugno) scadrà il contratto di Robert Lewandowski con il Barcellona: l'esperto (classe 1988) attaccante polacco, ex di Borussia Dortmund e Bayern Monaco, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di calciomercato, in vista della prossima stagione, per il Milan e per la Juventus.

Calciomercato, Milan o Juventus per Lewandowski? Possibile la terza via

Il Milan, ne abbiamo parlato spesso in questi ultimi mesi, ha preso contatti con il suo entourage, capitanato dall'agente Pini Zahavi (medesimo procuratore di Christopher Nkunku, n.d.r.), attraverso il direttore sportivo Igli Tare mentre l'ipotesi legata alla Juventus è una pista che sembra aver preso corpo e sostanza specialmente in questi ultimi giorni.

Fabrizio Romano e Matteo Moretto, giornalisti sportivi esperti di calciomercato, hanno parlato così, nelle ultime ore, della vicenda Lewandowski. "Lewandowski non ha ancora preso una decisione definitiva per l’estate. Bisognerà capire che Barcellona sarà e con che presidente. Lewandowski vuole giocarsi i titoli che restano al Barcellona prima di prendere una decisione. Continuano a circolare club italiani nelle notizie, tra cui la Juventus", ha esordito Romano.

Per Romano "percentuale più corposa per la MLS"

"È uscito da poco questo rumor legato alla Juve: è vero che c’è stato un sondaggio per Lewandowski. La Juve vorrebbe rinnovare Dušan Vlahović e migliorare il reparto offensivo con un altro attaccante top da affiancare e alternare a Vlahović - ha proseguito il collega Moretto -. Quello che mi risulta su Lewandowski è che la pista è molto molto difficile. La considero quasi impossibile, anche per un tema legato a cosa vorrà fare Lewandowski. Non solo un tema economico ma anche un tema legato a scelte di vita. Ad oggi una situazione che terrei molto bassa”.

Romano ha quindi chiosato: "Tra le varie soluzioni per Lewandowski teniamo sempre quella di poter restare al Barça, magari come alternativa per un altro anno. Ma per il momento è qualcosa che non è ancora assolutamente deciso. Darei una percentuale più corposa alla MLS. Da quello che mi dicono negli Stati Uniti hanno già iniziato a chiamare il procuratore di Lewandowski per capire la fattibilità. A livello economico, per i club italiani, sarà difficile". Per Milan e Juventus, quindi, la strada verso il bomber blaugrana appare davvero tutta in salita.

