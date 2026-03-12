Fabrizio Romano e Matteo Moretto, giornalisti sportivi esperti di calciomercato, hanno parlato così, nelle ultime ore, della vicenda Lewandowski. "Lewandowski non ha ancora preso una decisione definitiva per l’estate. Bisognerà capire che Barcellona sarà e con che presidente. Lewandowski vuole giocarsi i titoli che restano al Barcellona prima di prendere una decisione. Continuano a circolare club italiani nelle notizie, tra cui la Juventus", ha esordito Romano.

Per Romano "percentuale più corposa per la MLS" — "È uscito da poco questo rumor legato alla Juve: è vero che c’è stato un sondaggio per Lewandowski. La Juve vorrebbe rinnovare Dušan Vlahović e migliorare il reparto offensivo con un altro attaccante top da affiancare e alternare a Vlahović - ha proseguito il collega Moretto -. Quello che mi risulta su Lewandowski è che la pista è molto molto difficile. La considero quasi impossibile, anche per un tema legato a cosa vorrà fare Lewandowski. Non solo un tema economico ma anche un tema legato a scelte di vita. Ad oggi una situazione che terrei molto bassa”.

Romano ha quindi chiosato: "Tra le varie soluzioni per Lewandowski teniamo sempre quella di poter restare al Barça, magari come alternativa per un altro anno. Ma per il momento è qualcosa che non è ancora assolutamente deciso. Darei una percentuale più corposa alla MLS. Da quello che mi dicono negli Stati Uniti hanno già iniziato a chiamare il procuratore di Lewandowski per capire la fattibilità. A livello economico, per i club italiani, sarà difficile". Per Milan e Juventus, quindi, la strada verso il bomber blaugrana appare davvero tutta in salita.