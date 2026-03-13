Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Kean non verrà. Attaccante? Da capire ...'

Mancano ancora partite molto importanti per quanto riguarda il Milan che deve ancora garantirsi un posto nelle prime quattro in classifica e che ancora spera nel sogno Scudetto. Nonostante la stagione aperta con obiettivi importanti da conseguire si continua a parlare del calciomercato del futuro, con la prima punta come uno degli argomenti più caldi intorno al Diavolo. Ne parla anche il giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale 'YouTube'.
CALCIOMERCATO MILAN
Pellegatti sicuro: “Kean non verrà al Milan. Sull’attaccante la dirigenza deve ancora …”
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare del possibile nuovo attaccante. Le ultime su Kean e non solo da 'YouTube'
"Per l'attaccante prima bisognerà capire quanto sarà il budget. In totale dovrebbe essere di circa 100 milioni, tra premi di campionato, cessioni e ritorno in Champions League. Da capire appunto quanto verrà destinato alla prima punta, ma servono 4-5 colpi di livello. Vlahovic è vicino al rinnovo con la Juventus come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Kean non verrà. Già due nomi che molti hanno sprecato in queste settimane cadono. Ripeto il Milan deve ancora capire quale sarà il budget per l'attaccante. Di Kean non ne parlo, lascio parlare, ho notizie diverse".
