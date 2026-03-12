Calciomercato, Pellegatti sicuro: 'Kean non sarà la punta del Milan'

Pianeta Milan
Kean al Milan? Per Pellegatti no: “Non sarà lui il centravanti del Diavolo”

Carlo Pellegatti, nel suo ultimo video YouTube, ha commentato le principali indiscrezioni di calciomercato sul Milan, tra cui quella su Kean. Ecco le sue dichiarazioni
Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato nel suo ultimo video YouTube le ultime voci di calciomercato legate ai rossoneri. In particolare, si è espresso in maniera forte sul possibile arrivo di Moise Kean e sui nomi di difensori circolati nelle ultime ore. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Pellegatti sulle voci di mercato rossonere

"C'è una cosa divertente. La Gazzetta questa mattina parla di incontro di mercato con un pranzo a Milanello tra Allegri e Furlani, poi questa mattina ci è trapelata da Casa Milan che non hanno parlato di mercato. Io non credo che Allegri abbia parlato di cavalli con Furlani quindi vedete voi".

Pellegatti ha poi aggiunto: "Quello che emerge è che il Milan tra i giocatori che porteranno i soldi del riscatto, i soldi della Champions e i soldi non delle cessioni importanti ma di cessioni normali, potrebbe avere anche 100 milioni da spendere e finalmente si andrà a occupare la casella del centravanti forte. Io mi prendo le responsabilità perché mi sono informato da diverse fonti, se volete illudervi su Moise Kean, io vi dico no! Kean no! Da quello che mi dicono non sarà il centravanti del Milan. Per quello che riguarda il difensore il Milan non si è ancora mosso, neanche su Gila. Piace ma non ci sono stati movimenti".

