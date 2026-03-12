Calciomercato, Pellegatti sicuro: 'Kean non sarà la punta del Milan'

Pellegatti ha poi aggiunto: "Quello che emerge è che il Milan tra i giocatori che porteranno i soldi del riscatto, i soldi della Champions e i soldi non delle cessioni importanti ma di cessioni normali, potrebbe avere anche 100 milioni da spendere e finalmente si andrà a occupare la casella del centravanti forte. Io mi prendo le responsabilità perché mi sono informato da diverse fonti, se volete illudervi su Moise Kean, io vi dico no! Kean no! Da quello che mi dicono non sarà il centravanti del Milan. Per quello che riguarda il difensore il Milan non si è ancora mosso, neanche su Gila. Piace ma non ci sono stati movimenti".