Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Allegri blinda la sua difesa: il Milan primeggia in Italia e in Europa. I numeri e il lavoro di Max

ULTIME MILAN NEWS

Allegri blinda la sua difesa: il Milan primeggia in Italia e in Europa. I numeri e il lavoro di Max

Milan, che difesa! I dati incoronano Allegri: rossoneri primi in Europa
Dati da capogiro dopo la vittoria del Milan nel derby. La difesa dei rossoneri di Allegri è la migliore in Italia e in Europa
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri non finisce mai di sorprendere. Al termine della 28^ giornata di Serie A, vale a dire dopo la grande vittoria rossonera nel derby di Milano, il Diavolo è diventata la squadra in campionato con meno reti subite.

Milan, il confronto con lo scorso anno

—  

Sono 20 i gol presi in 28 partite disputate, uno in meno di Como e Roma e due di differenza rispetto all'Inter prima in classifica a +7. Per capire il miglioramento della squadra, bisogna tornare all'anno scorso, quando i rossoneri subirono 43 reti in 38 turni di campionato, con una media di 1,13 gol subiti a partita. Un risultato pessimo che spiega anche il brutto campionato targato Fonseca-Conceicao. Anche per quanto riguarda i 'clean sheet', quindi le porte inviolate, i dati parlano chiaro. In questa stagione, finora, il Milan ne ha totalizzati 13, due in meno dell'Inter prima in questa speciale classifica. L'anno scorso, 13 fu il dato al termine del campionato.

LEGGI ANCHE

La difesa al centro del progetto: Allegri ha costruito il miglior fortino d'Europa

—  

Quando la dirigenza rossonera ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri per guidare il Diavolo in questa stagione, nessuno si aspettava dei risultati del genere. Il Milan è secondo, a -7 dall'Inter, con la qualificazione in Champions in cassaforte. Dal primo allenamento a Milanello, l'obiettivo di Max era dare un equilibrio tattico alla squadra che lo scarso anno era troppo facilmente bersagliata dagli attacchi avversari.

LEGGI ANCHE: Che retroscena di Galliani! Bomba sul futuro di Furlani al Milan. Kean è l'uomo giusto per il futuro?

Ora la situazione è completamente cambiata e Allegri sta facendo un capolavoro. Come scritto in precedenza, le 20 reti subite in 28 match valgono il primato come miglior difesa in Serie A, con una media di gol subiti a partita pari a 0,71. Considerando questa metrica e non il numeri di gol subiti (in altri campionati si giocano meno partite rispetto alla Serie A), il Milan è la miglior difesa dei top 5 campionati europei. I rossoneri sono meglio di colossi mondiali come il Bayern Monaco, il Real Madrid e l'Arsenal. Questo dato certifica il lavoro di Massimiliano Allegri e il suo staff: con una difesa così il futuro del Milan non può che essere sempre più roseo.

Leggi anche
Milan ed Inter dominano anche sugli spalti: ecco la classifica speciale
Finalmente unione di intenti! Pranzo di mercato tra Allegri e Furlani: Kean e non solo....

© RIPRODUZIONE RISERVATA