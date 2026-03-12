Milan, che difesa! I dati incoronano Allegri: rossoneri primi in Europa

Quando la dirigenza rossonera ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri per guidare il Diavolo in questa stagione, nessuno si aspettava dei risultati del genere. Il Milan è secondo , a -7 dall'Inter, con la qualificazione in Champions in cassaforte. Dal primo allenamento a Milanello, l'obiettivo di Max era dare un equilibrio tattico alla squadra che lo scarso anno era troppo facilmente bersagliata dagli attacchi avversari.

Ora la situazione è completamente cambiata e Allegri sta facendo un capolavoro. Come scritto in precedenza, le 20 reti subite in 28 match valgono il primato come miglior difesa in Serie A, con una media di gol subiti a partita pari a 0,71. Considerando questa metrica e non il numeri di gol subiti (in altri campionati si giocano meno partite rispetto alla Serie A), il Milan è la miglior difesa dei top 5 campionati europei. I rossoneri sono meglio di colossi mondiali come il Bayern Monaco, il Real Madrid e l'Arsenal. Questo dato certifica il lavoro di Massimiliano Allegri e il suo staff: con una difesa così il futuro del Milan non può che essere sempre più roseo.