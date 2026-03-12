Milan, i ricordi di Galliani. Che bomba sul futuro di Furlani. E su Kean...

Nella giornata di oggi, giovedì 12 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Il grande dirigente del Diavolo di Berlusconi Adriano Galliani ha rivelato diversi retroscena interessati sul suo passato al Milan. Non solo, oggi tanto mercato con diversi nomi che infiammano i sogni del tifo rossonero ma anche le possibili scelte di formazione di Allegri per la gara contro la Lazio. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA