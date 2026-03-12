Milan, i ricordi di Galliani. Che bomba sul futuro di Furlani. E su Kean...

Nella giornata di oggi, giovedì 12 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Il grande dirigente del Diavolo di Berlusconi Adriano Galliani ha rivelato diversi retroscena interessati sul suo passato al Milan. Non solo, oggi tanto mercato con diversi nomi che infiammano i sogni del tifo rossonero ma anche le possibili scelte di formazione di Allegri per la gara contro la Lazio. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Che retroscena di Galliani! Bomba sul futuro di Furlani al Milan. Kean è l’uomo giusto per il futuro?
ULTIME MILAN NEWS
Le top news della giornata di oggi, 12 marzo, del Milan: gli aneddoti raccontati da Adriano Galliani, il futuro di Furlani in società e le notizie di mercato tra Kean e la difesa del Diavolo
