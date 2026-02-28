Pianeta Milan
Calciomercato Milan, novità importanti sul possibile arrivo di Vlahovic alla corte di Allegri

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus, può approdare al Milan del suo tecnico, Massimiliano Allegri, nel corso del prossimo calciomercato estivo? Il punto del 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Come priorità per il prossimo calciomercato estivo il Milan - che punta a disputare la Champions League nella stagione 2026-2027 - ha sicuramente l'acquisto di un nuovo centravanti. Per 'La Gazzetta dello Sport' in pole position c'è Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), seguito da nomi del calibro di Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Darwin Nunez (Al-Hilal) e Nicolas Jackson (Chelsea, oggi in prestito al Bayern Monaco).

—  

Quello che, però, appare certo è che il Milan ha mollato la pista che portava a Dusan Vlahovic. Lo ha riferito il 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola. Dopo aver a lungo seguito il centravanti serbo, classe 2000, il cui contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno, il club di Via Aldo Rossi sembra aver virato su altri profili - quelli di cui sopra - per rinforzare il proprio reparto d'attacco in vista dell'anno venturo.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha spesso parlato di Vlahovic con Darko Ristic, il suo procuratore ma, evidentemente, i rossoneri hanno ritenuto le richieste economiche di agente e giocatore troppo elevate per i parametri del Diavolo. Per Vlahovic, a questo punto, non è da escludere il rinnovo di contratto con la Juventus, club a cui lui è molto legato, a cifre ovviamente di molto inferiori a quelle attualmente percepite.

