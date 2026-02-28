Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha spesso parlato di Vlahovic con Darko Ristic, il suo procuratore ma, evidentemente, i rossoneri hanno ritenuto le richieste economiche di agente e giocatore troppo elevate per i parametri del Diavolo. Per Vlahovic, a questo punto, non è da escludere il rinnovo di contratto con la Juventus, club a cui lui è molto legato, a cifre ovviamente di molto inferiori a quelle attualmente percepite.