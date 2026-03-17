In questa stagione, con la squadra di Razgrad, sta facendo davvero molto bene: finora 14 gol e 9 assist in 42 partite in tutte le competizioni con il Ludogorets; con 7 centri è capocannoniere dell'Europa League al pari del brasiliano Igor Jesus del Nottingham Forest. Il Milan, per 'SM', lo ha seguito lo scorso fine settimana dal vivo nella partita di campionato vinta per 3-0 contro il CSKA Sofia, in cui Stanic ha anche segnato un gol.