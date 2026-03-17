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Calciomercato Milan, spunta il nome di Stanic: seguito dal vivo di recente

Calciomercato Milan, spunta il nome di Stanic: seguito dal vivo di recente
Petar Stanic, classe 2001, trequartista serbo del Ludogorets, entra tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per rinforzare l'attacco nella prossima estate. Ecco le ultime news sul giocatore, recentemente seguito dal vivo dagli scout rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Sebbene il calciomercato estivo sia ancora abbastanza lontano, il Milan - in vista della stagione 2026-2027 - cerca già adesso rinforzi di qualità per potenziare la squadra di Massimiliano Allegri. Uno dei principali obiettivi del club di Via Aldo Rossi, come noto, sarà l'acquisto di almeno un centravanti, giacché il futuro di Santiago Giménez, Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug è incerto.

Calciomercato Milan, nuovo obiettivo Stanic

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Non soltanto Moise Kean (Fiorentina) nel mirino del Diavolo ma, secondo quanto riferito in giornata da 'SportMediaset', il Milan avrebbe inserito tra gli obiettivi di calciomercato per il proprio attacco anche un giocatore più duttile come Petar Stanic. Classe 2001, serbo, Stanic - che gioca nella posizione di centrocampista offensivo/trequartista, è passato la scorsa estate dal Bačka Topola ai bulgari del Ludogorets per poco meno di 2 milioni di euro.

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In questa stagione, con la squadra di Razgrad, sta facendo davvero molto bene: finora 14 gol e 9 assist in 42 partite in tutte le competizioni con il Ludogorets; con 7 centri è capocannoniere dell'Europa League al pari del brasiliano Igor Jesus del Nottingham Forest. Il Milan, per 'SM', lo ha seguito lo scorso fine settimana dal vivo nella partita di campionato vinta per 3-0 contro il CSKA Sofia, in cui Stanic ha anche segnato un gol.

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